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Лжелікарі та наречені: як розпізнати аферистів

Квартирні злодії часто прикидаються лікарями, працівниками комунальних служб, нареченими з величезними букетами або навіть спецназівцями. Все це лише для того, щоб пробратися в квартиру.

Про це йдеться у сюжеті передачі Ранок у Великому місті.

Як розпізнати аферистів і злодіїв?

– Ніколи не впускайте до будинку незнайомих людей, ким би вони себе не називали: сантехніками, поліцейськими або медиками. Вони можуть бути злодіями. Перш ніж впускати їх у своє житло, перевірте їхні посвідчення. Для переконливості можете зателефонувати в установу і запитати, чи дійсно ці люди там працюють.

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– Якщо вже впустили – не спускайте з них очей, не несіть води на їх прохання. Пропонують певні послуги або придбати товар? Ввічливо відмовтеся і проведіть непроханих гостей.

– Накажіть консьєржу, щоб не впускав до вас чужих людей. Не забудьте на вхідних дверях приміщення причепити наклейку Ведеться відеоспостереження, це може відлякати злодіїв.

До речі, у Барселоні пограбували будинок Жерара Піке і співачки Шакіри. Зловмисники винесли коштовності, годинники і прикраси.

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