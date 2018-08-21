Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть українці

У серпні 2018 року українці відпочиватимуть 9 днів.

У серпні 2018 року буде 9 вихідних у зв’язку з Днем незалежності України 24 серпня.

В останній місяць літа українці відпочиватимуть три вихідних поспіль – з 24 по 26 серпня.

Таким чином у серпні буде:

22 робочі дні

9 офіційних вихідних

24 серпня – День незалежності України (святковий вихідний)

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До слова, у Києві 23-24 серпня під час проведення урочистих і святкових заходів до Дня державного прапора України та 27-ї річниці незалежності України рух транспорту буде обмежено.