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День незалежності 2018: чи знаєте ви географію України – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте географію України.

Зовсім скоро, 24 серпня, українці святкуватимуть День незалежності.

Цього року Україні виповниться 27 років.

Читайте: Куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів

Наша редакція придумала для вас 10 “легких” запитань з географії нашої країни.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV підготували для вас тест на знання історії України.

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