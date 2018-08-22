Гороскоп на сьогодні, 22 серпня

День більше підходить для активних справ, особливо пов’язаних з перебуванням на природі. Це можуть бути будь-які спортивні заняття, дослідження природи, особливо сприятливо проводити їх з дітьми у легкій невимушеній формі.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Починати щось нове небажано, так само як і завершувати справи. Однак можна ставити високі цілі: досягнення посилить впевненість у собі.

Сприятливі будь-які види діяльності, пов’язані з водою, навіть прогулянка біля водойми буде вельми корисною.

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Прояв творчості, новаторство сьогодні вітається у будь-якій діяльності.

День гарний для духовних практик і придбання духовних знань.

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