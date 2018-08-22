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NASA підтвердило наявність води на Місяці

Дослідники NASA підтвердили наявність води на полюсах Місяця.

Місяць

Астрономи дійшли висновку, що на полюсах Місяця є вода, повідомляється на сайті NASA.

Вченим з Гавайського університету, Університету Брауна і Дослідницького центру Еймса вдалося знайти лід в тіні кратерів, куди не потрапляє сонячне світло.

Його знайшли за допомогою спектрометра М3, який відправили до Місяця у 2008 році разом з індійським супутником Чандраян-1.

Читайте: Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки

До слова, на Марсі після пилового шторму пропав марсохід Opportunity.

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