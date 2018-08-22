Що подарувати дівчині на річницю

Перша річниця стосунків – одна з найважливіших дат. Тому і подарунок дівчині повинен бути особливим. Не знаєте, що подарувати? Факти ICTV дадуть вам мінімум 10 підказок.

Подаруйте дівчині щастя! Звучить банально, але, дорогі чоловіки, не ображайтеся, проте ви взагалі рідко пам’ятайте дати. Тому, якщо просто згадаєте той важливий день і піднесете хоча б букет квітів, ваша кохана вже буде щаслива.

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Якщо ж згадайте про смаки, уподобання та хобі коханої дівчини, вибираючи подарунок – назавжди станете її героєм.

Подарунок може бути корисним або оригінальним, але обов’язково романтичним. Ось вам кілька ідей!

Обручка

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Річниця – це серйозний привід для такого подарунка. Можливо, ваша дівчина чекає саме на обручку і потай сподівається, що ви готові зв’язати з нею своє подальше життя.

Інші ювелірні прикраси

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Якщо ви поки не готові до шлюбу, завжди залишається варіант із сережками, браслетом або кулоном. Щоб це було і справді романтично, не полініться і замовте іменне гравірування.

Подорож

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Тут важливо не помилитися. Згадайте, може кохана вже озвучувала вам свою давню мрію. Не обов’язково їхати у цей же день, можна у найближчі півроку. А в якості гарантії покажіть їй заброньований готель з внесеним авансом за тур.

Подарунок-сюприз

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Ваша кохана напевно буде рада, якщо побачить в якості подарунка абонемент у басейн, фітнес-центр, або оплачені курси водіння, візажу або будь-які інші, в залежності від її захоплень і уподобань.

Уроки верхової їзди

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Це ще один привід провести час разом – ви, вона і пара прекрасних коней. Зазвичай такі послуги надають стайні. Вони можуть бути як і в межах міста, так і за містом.

Кулінарний майстер-клас на двох

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Теж дуже романтично. Спільне приготування їжі зближує. Майстер-класів у цьому напрямку безліч.

Хобі

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Вашій дівчині буде приємно, якщо ви подбаєте про неї через її хобі. Якщо вона, наприклад, спортсменка, то можна подарувати що-небудь спортивне, наприклад, велосипед.

Нижня білизна

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Що може бути романтичніше? Приготуйте вечерю, прикрасьте будинок, підберіть музику і в романтичній атмосфері подаруйте їй мереживний комплект нижньої білизни. Такий подарунок, звичайно, вибирати складно, але якщо ви вгадаєте з розміром, то порадуєте не тільки кохану, але й себе!

Пам’ятний альбом своїми руками

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Якщо за рік ваших відносин накопичилося багато спільних фотографій, то ви можете на річницю зробити їй у подарунок фотоальбом. Для цього вам потрібно роздрукувати фотографії, багато листів цупкого паперу, клей або нитки, якщо вирішите зшивати листи, і ваша фантазія.

100 причин, чому кохаю

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Вам знадобиться скляна банка, багато маленьких паперових згортків, зав’язаних стрічкою, на яких будуть написані причини. Вся суть у тому, що ваша дівчина упродовж 100 днів, вранці, наприклад, буде діставати по одній записці з банки і дізнаватися, за які чесноти ви її сьогодні любите.

До речі, за правилами етикету, не слід дарувати дуже дорогі подарунки, оскільки вони можуть поставити людину в незручне становище.

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