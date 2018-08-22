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В Арктиці вперше зафіксували розкол найстарішого льодовика

На північному узбережжі Гренландії вперше зафіксували розкол одного з найстаріших льодовиків.

Льодовик

На північному узбережжі Гренландії вперше в історії зафіксували розкол одного з найстаріших і найщільніших льодовиків, повідомляє Daily Mail.

Раніше розкол льодовиків у цій частині Арктики не фіксували. За словами вчених, цього року подібне трапилося вже двічі і причиною цього стали теплі вітри і більш висока температура.

Довгий час вважалося, що північне узбережжя Гренландії буде одним з останніх місць, якого торкнеться зміна клімату.

– Майже весь лід на північ від Гренландії дуже сильно розколотий і, отже, є більш мобільним, – розповів про ситуацію Рут Моттрам з Данського метеорологічного інституту.

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До слова, вчені з американського космічного агентства NASA створили програму, яка передбачає можливі райони затоплення у результаті танення льодовикового щита у глобальних масштабах.

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