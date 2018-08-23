День незалежності України – найкращі СМС-привітання та листівки

24 серпня Україна відзначатиме головне свято країни – День незалежності. Факти ICTV пропонують привітати своїх близьких патріотичними СМС у віршах та листівками.
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На гарний день в Україні чекаємо,
З Днем Незалежності країну вітаємо:
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
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Серпень нам дарує
Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!
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Ненька Україна — калиновий цвіт,
Ти моя родина вже багато літ.
Та у полі стежка, що веде кудись,
І прекрасна пташка, що злетіла в вись!
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Я загляну у своє серце,
У най потаємне загляну,
Ще назбираю слів відерце,
Із них вірші свої складу.
Я хочу пісні солов’їні,
Смереку в горах запашну,
Я хочу щастя Україні —
За це, що маю, віддаю!
Можливо, це не так багато,
Але давайте разом всі
Любов’ю будем зігрівати
Життя священної землі.
Торкніться серцем до ікони,
Що захищала від біди,
Нехай в щасливому полоні
Цвіте Україна завжди!
Я душу в пісню цю вкладаю,
І ви також в свою вкладіть,
І щирим серцем побажаю —
Свободу нашу бережіть.
Тебе прославимо ділами
І вільним серцем назавжди,
В піснях найкращими словами,
Що стали незалежними.
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З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
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Нагадаємо, раніше Факти ICTV підготували для вас тест на знання історії України.
Фото: art-shop.com.ua,