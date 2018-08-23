Дизайн-проект і розпродаж мотлоху: 5 порад з ремонту квартири

Зробити ремонт у квартирі – справа непроста, але якщо знати, що саме ви хочете бачити та маєте кошти, цей період у житті мине легко і з щасливим фіналом.

Обсипаються стіни, меблі розвалюються, а шпалери вицвіли – час робити ремонт. Щоб правильно підійти до цієї непростої задачі, потрібно, по-перше, чітко визначити, який обсяг робіт необхідний і мати для цього кошти.

Пропонуємо вашій увазі корисні поради з ремонту квартири.

Обзаведіться дизайн-проектом

Замовлення дизайн-проекту в професійній студії коштує недешево, але він принесе вам багато плюсів. З ним ви зможете більш точно розрахувати вартість ремонтаних робіт будівельниками і обсяг необхідних матеріалів. Також це допоможе уникнути переробок, які неминуче виникнуть за відсутності проекту.

Складіть кошторис

Основну суму, яка буде потрібна на ремонт, складуть матеріали – чорнові та оздоблювальні. Подумайте, як оптимізувати вартість послуг будівельників і сантехніка, матеріалів, меблів, освітлення тощо. Стоковими бувають не тільки речі, але й будматеріали.

Визначте свої можливості

Перед початком ремонту обов’язково потрібно мати необхідну на це суму. В іншому випадку може виникнути ситуація, коли через брак коштів роботи стануть на паузу. Якщо через це будівельники перейдуть на інший об’єкт, відновлення ремонту можна буде чекати дуже довго.

Шукайте будівельників з розстрочкою

Якщо всієї суми для ремонту на руках немає, можна скористатися послугами бригади, яка пропонує розстрочку на виконання робіт. Оформити це можна через письмовий нотаріальний договір. Головне, будьте впевнені, що зможете віддавати гроші частинами.

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Продайте мотлох

Деяким вдається до чверті вартості ремонту окупити розпродажем зайвих речей. Щось продасте за копійки, а щось принесе істотний дохід. Наприклад, електроплити і пральні машини можна здати приймальникам металу.

Нагадаємо, Факти ICTV з’ясували, як зробити ремонт у під’їзді, не витративши при цьому власних грошей.