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Гороскоп на сьогодні, 23 серпня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що в цілому день буде сприятливий для більшості творчих справ, особливо довгострокових, в яких важливі надійність, ґрунтовність та міцність.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Сприятлива закладка “фундаменту” для будь-якого проекту.

Слушна нагода для благодійності і допомоги нужденним.

Завершувати справи сьогодні не варто, а ось починання можуть бути плідними.

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Будь-які питання, що виникають, бажано вирішувати ввічливо і по-доброму.

Прекрасний день для турботи про себе, можна відвідати косметолога або сходити в сауну.

Сьогодні важливо приділити увагу харчуванню, бажано приймати їжу корисну і смачну.

Нагадаємо, Факти ICTV також підготували гороскоп на серпень 2018 для представників усіх знаків зодіаку.

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