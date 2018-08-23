Куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів

24 серпня українці святкуватимуть День незалежності України у 27-й раз. З цієї нагоди в Києві передбачено проведення низки державних, загальноміських та районних заходів.

Серед основних заходів, зокрема, 23 серпня традиційно відбудеться Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в районах Києва.

24 серпня в Соборі Святої Софії Національного заповідника Софія Київська прозвучить Молебень за Україну та український народ. Керівники держави та міста покладуть квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, вшанують пам’ять героїв Небесної Сотні на вул. Інститутській.

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Цього року до 100-річчя відродження української державності передбачено парад військ Марш нової армії.

Також 24 серпня українська група Океан Ельзи дасть перший концерт після річної перерви.

Крім того, в столиці заплановано чимало інших культурних, спортивних та благодійних подій.

Хрещатик і Майдан Незалежності

10 серпня–24 вересня

Виставка 100 років боротьби за незалежність на Майдані Незалежності.

Співоче поле

17 серпня–16 вересня

Міська виставка квіткових композицій на тему Чарівний український міф (територія Печерського ландшафтного парку).

Михайлівська площа

22-26 серпня

Виставка сучасних зразків озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів на Михайлівській площі.

Що у районах

23 серпня

Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської ради та в районах Києва.

Урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам та дівчатам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві (вул. Хрещатик, 36).

Встановлення національного рекорду Найдовший Державний Прапор України (від Харківської площі до перетину проспекту Бажана та вул. Лариси Руденко).

23-25 серпня

Автомобільне свято Motor-Show 27 RU (біля обеліска міста-героя Києва, проспект Перемоги).

24 серпня

Молитовний захід у соборі Святої Софії Національного заповідника Софія Київська та інших храмах Києва.

Церемонія покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському. Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Покладання квітів у районах Києва до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

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Також на Майдані Незалежності художні колективи силових структур привітають українців тематичним концертом Пісня за волю України.

Будете дивитися парад на День незалежності? Так, по телевізору 36%, 557 votes 557 votes 36% 36%

Ні, не буду 26%, 402 votes 402 votes 26% 26%

Він взагалі не потрібен 22%, 340 votes 340 votes 22% 22%

Звичайно, піду на Хрещатик 17%, 270 votes 270 votes 17% 17% Всього голосів: 1569 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс Ти у серці моїм, Україно! (культурно-мистецький об’єкт Співоче поле у Печерському ландшафтному парку).

Святковий захід з нагоди 27-ї річниці незалежності України біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36).

Фестиваль етнічних громад Мати Україна – ти одна у нас! біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36).

Концерт класичної музики Класик Пікнік у парку ім. Т. Шевченка.

VIII вуличний фестиваль Найбільша карта мрії (вул. Хрещатик, навпроти вул. Прорізній).

Забіг у вишиванках до Дня незалежності України (Русанівська набережна – Дніпровська набережна). Початок о 9.00.

Благодійний забіг Вони біжать заради дітей (вул. Сагайдачного, 2 – Володимирський узвіз – розворот біля Європейської площі – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного, 2).

Святковий захід з нагоди 27-ї річниці незалежності України з проведенням фестивалю вуличної їжі (вул. Івана Мазепи).

Всеукраїнський фестиваль з нагоди Дня незалежності України та Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення Спорт для всіх (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури і відпочинку).

Святкові заходи в парках культури і відпочинку Перемога, Партизанської слави, Гідропарк, Центральний парк культури і відпочинку.

Святкові концертні програми в районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності.

Регата з вітрильного спорту, присвячена Дню незалежності України (6-й причал Київського річкового вокзалу).

24-26 серпня

Свято мистецтв на Андріївському узвозі.

Тематичний ярмарок Великий подільський ярмарок Київські Контракти на Контрактовій площі.

25 серпня

Звітний концерт муніципальних творчих колективів Художні перлини Києва (літня естрада Міський сад в Центральному парку культури і відпочинку р. Києва).

Фестиваль до Дня незалежності України Кримський будинок об’єднує серця (Поштова площа).

Чемпіонат України зі стріт воркауту (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури і відпочинку р. Києва).

26 серпня

Міжнародний фестиваль мистецтв Діалоги культур (літня естрада Міський сад у Центральному парку культури і відпочинку р. Києва).

Кінно-спортивне змагання до Дня незалежності України на Київському іподромі (вул. Академіка Глушкова, 10).

Також не варто забувати, що це будуть останні вихідні цього літа. Тож необхідно їх провести як годиться і при цьому отримати багато гарних вражень і спогадів, які збережуться до наступного року.

Концерти

Джаз на пляжі — Sinatra

Фото: marcoconcert.com

ЮБК

23 серпня, 20.00

Вартість квитків: 300-400 грн

Придбати квитки можна тут

23 серпня, коли захід внесе нотки романтичного настрою у теплий літній вечір, на узбережжі ЮБК спалахнуть гірлянди і зазвучать зворушливі балади Френка Сінатри. Мелодії, наповнені світлом, любов’ю і повнотою почуттів.

Мелодії, що незмінно входять в топ рейтингів романтичної музики і складають золоту колекцію джазу, виконає один з провідних колективів країни — Національний академічний духовий оркестр України. Заснований в 1979 році, він донині залишається єдиним цивільним духовим оркестром подібного рівня.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Фото: Facebook

Caribbean Club

24 серпня, 19.00

Вартість квитків: 150-650 грн

Придбати квитки можна тут

Виступ надзвичайних співачок – знайомі кожному з дитинства пісні зазвучать у абсолютно неординарній манері. UNITED PEOPLE — проект, у складі якого п’ять прекрасних дівчат, а капела виконують музику, в якій сміливо поєднують джаз із r’n’b та соул із фанком, голосом відтворюючи звучання різних музичних інструментів.

Океан Ельзи



Фото: Facebook

НСК Олімпійський

24 серпня, 20.00

Вартість квитків: 550-950 грн

Придбати квитки можна тут

Після відпочинку головний гурт країни повертається із традиційним концертом 24 серпня. Зігравши свою музику і заспівавши українською в різних куточках планети, ОЕ знову святкують День Незалежності разом із українцями. Концерт, котрий обіцяє стати ще одним надзвичайним успіхом вітчизняних рокерів, відбудеться на найбільшій арені країни — НСК Олімпійський, адже на ці виступи Океану Ельзи збираються шанувальники з усіх куточків України.

Класика під зорями Експресія

Фото: planet.org.ua

Планетарій

25 серпня, 19.30

Вартість квитків: 200-400 грн

Придбати квитки можна тут

Київський планетарій та музиканти з ALMIA MUSIC пропонують вашій увазі нову програму під назвою Експресія. Найкращі музиканти країни виконають для гостей шедеври світової класичної музики, втягнувши слухачів до виру піднесених почуттів та чистих емоцій. У цей час під куполом планетарію буде спроектовано зоряне небо, яке допоможе глядачам дійства поринути у неймовірну космічну подорож під звуки музики.

День Незалежності на ВДНГ

Вхід вільний

Протягом дня на території експоцентру відбудеться безліч виступів вуличних музикантів, поетів, також проходитимуть майстер-класи для дітей та багато інших цікавих розваг. На свіжому повітрі та на величезній території виставкового центру неодмінно знайдеться щось приємне саме для вас та ваших близьких.

Раніше Факти ICTV писали, що нові зразки озброєння і техніки, що надійшли на баланс української армії, а також ще проходять випробування, будуть продемонстровані на військовому параді з нагоди Дня незалежності.