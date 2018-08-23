Куди поїхати на День незалежності: ціни та маршрути

Куди можна поїхати на вихідні до Дня незалежності 2018, аби відпочити активно. Факти ICTV обрали тури Україною або нетривалі поїздки закордон.

У серпні українці будуть відпочивати три вихідних поспіль – із 24 по 26 серпня.

Вихідні на День незалежності припали на останні суботу та неділю літа.

Якщо вам набридло святкувати День незалежності в позі “зю” з лопатою на городі, пропонуємо відправитись у маленьку подорож.

Як показує практика, нетривалі активні поїздки на 2-3 дні можуть бути значно яскравішими та насиченішими за тижні ледачого відпочинку.

Авіатури в Європу

Впевнена, багато хто з вас переконаний, що авіаподорожі – недешеве задоволення.

Насправді ж авіаперевізники часто пропонують знижки на рейси, завдяки яким квитки можна купити за цілком прийнятною, якщо не сказати, низькою ціною.

Якщо відстежувати квитки на спеціалізованих сайтах, то з Києва до Любліна легко можна долетіти за 700 грн, з Києва в Катовіце – за 1 тис. грн.

Польоти з Києва в Таллінн обійдуться у 1800 грн., а в Познань – 1,5 тис. грн.

За квитки на Ларнаку доведеться заплатити близько 3 тис. грн. А зі Львова в Дюссельдорф можна дістатися за майже 3,5 тис. грн.

Франкфурт. Чому б не відвідати фінансову столицю Німеччини? Місто, в якому хмарочосів більше, ніж у всій країні загалом.

До речі, у Франкфурті розташований один із найбільших аеропортів у Європі. Щохвилини в місті злітає або сідає літак.

Пам’ятки міста розташовані компактно, тому їх легко можна обійти за день-два.

Якщо у вас залишається вільний час, із Франкфурта можна відправитися в Вісбаден чи Берлін. Ну або як варіант – мотнутися в Амстердам, Швейцарію, Люксембург або Бельгію.

До речі, для зручності подорожі можна взяти авто напрокат. Додатково можна вказати необхідність дитячого крісла, ланцюгів і кріплення для спорядження, а також навігатор.

Щоправда врахуйте, що під час прокату авто у Франкфурті оплата можлива тільки за допомогою кредитної картки. Ціна зручності – від 1600 тис. грн.

Якщо стежити за знижками та думати швидко, можна вхопити цілком дешеві квитки. Наприклад, прямий рейс із Києва до Франкфурта обійдеться у трохи менше 2 тис. грн.

Вільнюс. Найбільш домашня і затишна з трьох Балтійських столиць, що нагадує головоломку.

У столиці Латвії поряд зі слідами минулого можна знайти цікаві кафе, галереї, музеї і навіть авторські лавочки.

Щоправда для цього доведеться дивитися в обидва – завертати в непомітні арки, непримітні вулички та вчитися бачити деталі. Але так навіть цікавіше!

Значна частина пам’яток і старовинних будівель Вільнюса не має єдиного стилю в архітектурі.

Пам’ятки не раз перебудовували – через це вони поєднують риси різних епох, створюючи тим самим особливий шарм.

На День незалежності полетіти до Вільнюса можна за символічну ціну. За прямий рейс із Києва доведеться віддати близько 900 грн.

До речі, якщо у вас є можливість полетіти на вихідні трохи раніше – з 23 серпня, можна сміливо брати квитки на WizzAir.

Переліт із Києва (Жуляни) до Вільнюса обійдеться у близько 1300 грн. туди та близько 900 грн. назад.

Будапешт. Місто для тих, хто хоче не тільки побачити старовинну Європу, але вийти за рамки. У хорошому сенсі, зрозуміло.

Аби без поспіху оглянути визначні пам’ятки Будапешта, цілком вистачить 2-3 дні.

В ідеалі краще присвятити перший день вивчення Пешта – рівнинній частині міста, а вже другий повністю приділити Буді – горбистій половині угорської столиці.

Однак якщо часу у вас небагато або ви не любите засиджуватися на одному місці, по ключових точках Будапешта можна впоратися за день.

Здається, непоганий варіант для міні-відпустки, враховуючи, що квитки на прямий рейс із Києва в Будапешт можна купити за 2,5 тис. грн.

До речі, Будапешт – дуже зручний варіант для мандрівників. Звідси можна легко дістатися до Братислави, Відня, Загреба та Праги.

Наприклад, автобус із Будапешта в Прагу обійдеться у майже 500 грн. (€16), а доїхати до Братислави можна навіть за 300 грн.

Автобусні тури в Європу

Автобусні тури вихідного дня в Європу – досить зручний варіант подорожі, якщо у вас немає компанії або ви не хочете морочитися із прокладанням маршруту.

По суті, збираючись у таку поїздку, ви не тільки купуєте враження, але й підвищуєте шанси знайти друзів!

Турагентства вже зараз пропонують чимало варіантів подорожей на День незалежності.

Кількість днів, ціна та напрямки – на будь-який смак. Залишилося обрати те, що до душі.

Наприклад, на вихідні можна вибрати тур Weekend у Будапешті + Відень.

Триденною програмою передбачені екскурсії по Будапешту та Відні, а також відвідання Велнес-Комплексу Егерсалок і прогулянка на кораблику по Дунаю.

Крім того, є можливість потрапити в Скарбницю Габсбургів і палац Шенбрунн, а також поніжитись у термальних купальнях Мішкольц-Тапольце.

Орієнтовна ціна поїздки – близько 3,5 тис. грн (€108).

У ціну входить проїзд на автобусі, проживання в готелі 3* на базі сніданків, супровід групи та оглядова екскурсія Будапештом.

Вхідні квитки в церкви, собори та музеї, а також факультативні екскурсії доведеться сплатити окремо.

Ще один варіант – провести вихідні в Польщі (Краків, Величка, Закопане та Вроцлав).

Триденна програма пропонує оглядову екскурсію по Кракову з відвідуванням Королівського замку, а також стародавнього району Казімєж.

На вибір можна відправитися на екскурсію в місто каналів і мостів Вроцлав або Закопане з відвідуванням Королівських палат.

В останній день туру є можна відвідати Соляні копальні Величка.

Вартість такої подорожі обійдеться у майже 3 тис. грн (€90).

У ціну входить дорога на автобусі, проживання в готелі 3* на базі сніданків, супровід групи, а також екскурсія за програмою. Вхідні квитки доведеться сплатити окремо.

Тури по Україні

Передбачаючи питання наперед… Так, в Україні теж можна добре відпочити! Так, відпочинок може бути бюджетним! Ні, це не тільки Карпати й Одеса.

Погодьтеся, в Україні є чимало мальовничих місць для активного відпочинку. Провести три вихідних весело, енергійно та з користю можна, не виїжджаючи за межі країни.

Рафтинг. Мріяли спуститися по гірських бурхливих річках вздовж мальовничих берегів на надувних судах? Чудово!

Сплав – хороший спосіб не тільки вирватися з рутини та провести активно час, але й насолодитися чудовими пейзажами.

До речі, подібні вихідні цілком можуть замінити відвідування спортзали. Це як раз той випадок, коли не боїшся дати собі слабинку та пуститись у пляс – щоправда по воді та верхом на рафті.

Найцікавіші місця для рафтингу в Україні – Дністровський каньйон з замками та водоспадами, річка Південний Буг (Мигія) з гранітними скелями та порогами, а також Чорний Черемош у Карпатах.

Задоволення цілком доступне. За організований рафтинг-тур для однієї людини заплатите близько 2 тис. грн.

Зазвичай у цю вартість організатори вже включають повністю укомплектоване спорядження, харчування і проїзд.

Велотур. Подорож на двох колесах – чудова можливість провести час із користю для здоров’я, а також забути про щоденні проблеми.

Дзюрчання струмка, барвисті пейзажі, легені наповнюються чистим повітрям…

Те, що нагадує художню повість, можна втілити в реальність за наявності велосипеда.

Немає велосипеда – теж не проблема. Його разом із необхідним спорядженням можна взяти напрокат, самостійно спланувавши маршрут для подорожі.

Якщо не хочете імпровізувати й відчуваєте, що потребуєте підказок досвідченого інструктора, завжди можна приєднатися до вже сформованої групи велотуру.

Маршрутів для велотуру безліч. Найпопулярніші з них – Мукачево-Берегово-Виноградів-Хуст-Мукачево (близько 200 км), а також маршрут навколо заповідника Подільські Товтри.

Фото: discoverukraine

У Київській області можна відправитися в подорож через Бакуріані та Трахтемирів.

До речі, прокат велосипедів у Києві обійдеться у 100-125 грн/год. Тижневий прокат буде більш вигідним – близько 800-900 грн.

Знову-таки, ціни можуть змінюватися через характеристики транспорту та дії різних знижок.

За готовий велотур по Україні, залежно від складності та тривалості маршруту, а також напрямку, доведеться віддати близько 2-2,5 тис. грн.

Похід у Карпати. Було б дивно не пригадати гори, згадуючи про пеерваги активного відпочинку в Україні.

Та й навіщо їхати далеко, маючи під боком “гори й полонини”, “стрімкі потоки й ріки”, та ще й “смерічок, ген, розмай”.

Гори, мабуть, найкраще місце для того, щоб відволіктися й відпочити від міської суєти та возз’єднатися з природою.

Однак обираючи маршрут для походу в Карпати, варто реально оцінювати власні фізичні сили та розраховувати кількість вільного часу.

Наприклад, на вихідні можна відправитися на Говерлу та Петрос. Триденне сходження дозволить побувати на першій і четвертій за висотою вершинах України та пройтися мальовничим Чорногірським хребтом.

Сам підйом не дуже складний – плавний набір висоти та досить пологі стежки. Хороший маршрут для новачків і тих, хто не хоче напружуватися перед складним робочим тижнем.

Готові тури в Карпати зазвичай вже включають харчування, вхід у заповідники, а також необхідні для походу набори для вогнищ.

Щоправда особисте спорядження (місце в наметі, рюкзак, спальник, килимок) доведеться шукати самостійно.

Справа досить витратна, тому якщо є можливість взяти спорядження у знайомих, не пропустіть можливість заощадити.

Загалом організований триденний похід на Говерлу та Петрос обійдеться у близько 2 тис. грн. на людину. А от вражень точно залишиться більше!

Не бійтеся виходити з зони комфорту! Подорожі – прекрасна можливість побачити світ, познайомитися з іншою культурою і зарядитися спогадами на кілька років вперед. А може навіть на все життя!

А картопля … Її завжди можна купити 😉

До речі, ми тут зробили тест, який покаже, чи добре ви знаєте українські пам’ятки. Перевіримо?

Марина Корзун

Фото: Pixabay