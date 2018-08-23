Олена Дегрик: Ми зобов’язані брати участь у таких форумах, як Gamescom

Українська компанія ФК Леогеймінг Пей (CEO LeoGaming) візьме участь у щорічній конференції ігрової індустрії Gamescom-2018.

Gamescom-2018 – щорічна конференція ігрової індустрії – стартувала сьогодні у німецькому Кельні.

Засновник і генеральний директор компанії Альона Дегрік нагадала, що ФК Леогеймінг Пей є єдиною українською компанією, яка вже третій рік поспіль бере участь у цьому заході.

– Gamescom є найбільшим світовим форумом ігрової індустрії. Участь у ньому беруть близько тисячі компаній, очікується, що форум відвідають близько 400 тисяч осіб. Якщо ми хочемо йти в ногу з новітніми тенденціями в цій сфері, то зобов’язані брати участь у таких заходах, – сказала вона.

Минулого року на Gamescom було представлено 919 компаній з 54 країн. Захід відвідали 355 тисяч осіб.

Але відкритті Gamescom-2017 виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона наголосила на важливій ролі ігрової індустрії для економіки країни.

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Обсяг ігрового ринку у світі в минулому році склав 109 мільярдів доларів. Тому не дивно, що середня тривалість стояння у черзі до ігрових стендів компаній становить 2 години.

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