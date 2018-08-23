Що подивитися у кінотеатрі на День незалежності 2018

Завтра, 24 серпня, День незалежності. На українців чекають довгі вихідні, на яких знайдеться час і на прогулянки, і на кіно.

Після параду та святкових заходів, які пройдуть у Києві обов’язково захочеться посидіти в кінозалі з попкорном і подивитися фільм.

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Для тих, хто залишається у місті на вихідні, Факти ICTV зібрали 5 прем’єр цього тижня.

Альфа

Рейтинг IMDB: 7,2

Ця історія сталася тисячі років тому, за часів останнього Льодовикового періоду. Одне з найдавніших європейських племен з найбільшим рівнем розвитку для свого часу. Але і вони тоді не були застраховані від бурхливої дикої природи. У будь-яку мить людина могла померти від пазурів дикого звіра, від природних катаклізмів або від чогось ще. Існування цілого племені залежало від полювання… Але після одного такого полювання син ватажка в стаді по імені Зета отримав серйозну травму і взагалі вважався загиблим для одноплемінників. Але він вижив і залишився один на один з природою. На своєму шляху він знаходить кинутого пораненого вовка Альфу, який помер би без хлопця. Але ці двоє навчилися виживати разом, довіряти один одному. Ця дружба триватиме роками.

22 милі

Рейтинг IMDB: 6,1

Їх не існує. Принаймні, так говорить уряд. Вони роблять те, що вже ніхто не може. Вони розгрібають завали уряду, виправляючи їх косяки. Вони – Примари. Це строго засекречений елітний загін, який завжди досягає поставлених цілей, якими б вони не були. Цього разу їх локація – Індонезія. Один шпигун на ім’я Чи Нур дуже хоче вибратися з країни, адже знає занадто багато. Суперагент Примар Джеймс Сілва поведе за собою загін людей, які зобов’язані довести до літака в США. Для цього потрібно подолати 22 милі до злітної смуги і чимало небезпек.

По той бік океану

Рейтинг IMDB: 7,2

За межами нашого, людського, світу існує ще один, під глибинами океану, де живуть духи. Вони управляють течіями і зміною часів року в нормальному світі. Коли духам там виповнюється 16 років, вони проходять ритуал посвячення і перетворюються в червоних дельфінів, що мають можливість поспостерігати за людьми на Землі. Є тільки одна заборона: не можна втручатися в життя людей, можна тільки бути на відстані. Юна – одна з них. Коли вона проходила ритуал і перетворилася в дельфіна – закохалася у хлопця. Через безглузду випадковість, Юна потрапила в тенета, і врятував її саме той хлопець. Але сам він загинув. Тепер його дух опинився на тому світі, а Юна хоче зробити все можливе, щоб допомогти спасителю. Вона заплатить дуже високу ціну, щоб мати можливість його знову повернути до людей, що призведе до невідворотних наслідків.

Готель Артеміда

Рейтинг IMDB: 6,3

У Лос-Анджелесі недалекого майбутнього кожен поважаючий себе злочинець відправляється за медичною допомогою до суворої Медсестри, яка утримує готель Артеміда. Тут члени особливого клубу можуть отримати лікування і відпочити. Але парочка нових клієнтів випадково приводить за собою місцевого кримінального боса, який бажає отримати омріяний викрадений предмет. Постояльцям готелю доведеться чимало попітніти, адже всередині суворо заборонено будь-яку зброю.

Гірська жінка: На війні

Рейтинг IMDB: 7,7

Халла – одинока 50-річна жінка, диригент хору, захисниця навколишнього середовища з позивним Горянка, яка веде війну з алюмінієвою промисловістю в Ісландії. Вона йде на великі ризики заради захисту екології – але все змінюється, коли в її житті з’являється дівчинка-сирота з України.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV підготували тест на знання історії України.