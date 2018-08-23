Як зібрати кубик Рубіка – покрокова інструкція

Багато хто намагався зібрати кубик Рубіка, але далеко не у всіх це виходило.

Зібрати кубик Рубіка не так складно, як здається на перший погляд. Потрібно тільки розуміти процес складання та базові алгоритми.

Правильний хрест

Почати збирання кубика варто зі складання правильного хреста. Потрібно знайти білий центр і приставити до нього інші білі ребра в будь-якому порядку.

Після складання хреста він, як правило, виходить неправильним. Тобто, ребра хреста не збігатимуться зі своїми центрами на інших гранях кубика.

У такому випадку потрібно виставити ребра так, щоб вони збігалися зі своїми центрами і тільки після цього можна продовжувати збирання.

Збираємо перший шар

Тепер потрібно знайти всі білі куточки і поставити їх на те місце, де вони повинні знаходитися.

Другий шар

Для складання другого шару потрібно знайти 4 ребра і поставити їх на свої місця між центрами середнього шару. Жовтий колір в цьому процесі участі не бере.

Жовтий хрест

Тепер потрібно зібрати жовтий хрест. Як правило, частина ребер можуть вже бути зібрані, а іноді цей можна пропустити, оскільки хрест збереться в процесі попередніх кроків.

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Жовта сторона

Далі потрібно зібрати жовту сторону. Всього тут може бути кілька ситуацій, для кожної з яких потрібен свій алгоритм.

Збирання кутів

Потрібно вибрати будь-який кут і поставити його на своє місце, щоб обидва кольори кута збіглися з двома кольорами на нижніх шарах.

Збирання ребер

Тепер залишилося розставити ребра по своїх місцях, що, на даному етапі, не повинно доставити проблем.

Якщо ви все зробили правильно, то у вас в руках повинен красуватися зібраний кубик Рубіка.

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Фото: soberi-kubik