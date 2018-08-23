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Якою буде погода на День незалежності України

Погода на День незалежності обіцяє бути сонячною і спекотною по всій території України, окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Прогноз погоди на День незалежності 2018 дає Укргідрометцентр.

На заході очікується +27…+29°С.  Закарпатську та Чернівецьку області чекають дощі. На півночі буде трохи прохолодніше – +26…+28°С.

Центр України отримає +27…29°С, а на сході країни прогнозується +26…28°С.

На півдні буде +27… +29°С.

Читайте: 33-градусна спека і похолодання: прогноз погоди на вихідні 

Нагадаємо, участь у військовому параді до Дня Незалежності візьмуть 18 підрозділів з інших країн.

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