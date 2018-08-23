Якою буде погода на День незалежності України

Погода на День незалежності обіцяє бути сонячною і спекотною по всій території України, окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.
Прогноз погоди на День незалежності 2018 дає Укргідрометцентр.
На заході очікується +27…+29°С. Закарпатську та Чернівецьку області чекають дощі. На півночі буде трохи прохолодніше – +26…+28°С.
Центр України отримає +27…29°С, а на сході країни прогнозується +26…28°С.
На півдні буде +27… +29°С.
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Нагадаємо, участь у військовому параді до Дня Незалежності візьмуть 18 підрозділів з інших країн.
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