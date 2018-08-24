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Apple видалив сервіс Facebook, що збирав данні користувачів

Apple видалила з магазину сервіс Onavo, який збирав данні користувачів.

Facebook

Компанія Apple видалила з магазину App Store додаток Onavo, який належить Facebook. Він збирав дані користувачів, повідомляє Financial Times.

Додаток використовується для захисту трафіку за допомогою підключення до VPN-мережі.

Через сервіс Facebook міг відстежувати, які додатки іще популярні серед користувачів Onavo. Компанія визнала, що збирає інформацію і пояснила це тим, що хоче покращити власні продукти.

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До слова, компанія Facebook виявила кампанії з Росії та Ірану, які займалися дезінформацією.

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