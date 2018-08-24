24 серпня Україна відзначає головне свято країни – День незалежності. Факти ICTV пропонують привітати своїх близьких патріотичними СМС у віршах та листівками.

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На гарний день в Україні чекаємо,

З Днем Незалежності країну вітаємо:

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

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Серпень нам дарує

Незабутні миті:

Стяги українські

В сонячній блакиті

Майорять крилато

На держави свято.

Тож давайте, друзі,

З нами святкувати!

***

Ненька Україна — калиновий цвіт,

Ти моя родина вже багато літ.

Та у полі стежка, що веде кудись,

І прекрасна пташка, що злетіла в вись!

***

Я загляну у своє серце,

У най потаємне загляну,

Ще назбираю слів відерце,

Із них вірші свої складу.

Я хочу пісні солов’їні,

Смереку в горах запашну,

Я хочу щастя Україні —

За це, що маю, віддаю!

Можливо, це не так багато,

Але давайте разом всі

Любов’ю будем зігрівати

Життя священної землі.

Торкніться серцем до ікони,

Що захищала від біди,

Нехай в щасливому полоні

Цвіте Україна завжди!

Я душу в пісню цю вкладаю,

І ви також в свою вкладіть,

І щирим серцем побажаю —

Свободу нашу бережіть.

Тебе прославимо ділами

І вільним серцем назавжди,

В піснях найкращими словами,

Що стали незалежними.

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З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!

Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято Вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.







День незалежності України – найкращі СМС-привітання та листівки / 4 фотографии

Читайте: Куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів

Нагадаємо, раніше Факти ICTV підготували для вас тест на знання історії України.

Фото: art-shop.com.ua,

web.telegram.org.ru, cdu.edu.ua, ua.all.biz, www.uaua.info