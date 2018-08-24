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У Бразилії знайшли аборигенів, які ніколи не контактували з цивілізацією

У Бразилії знайшли раніше невідоме плем’я аборигенів, яке ніколи не вступало в контакт з цивілізацією.

Абориген

Бразильський національний фонд індіанців знайшов невідоме плем’я аборигенів Амазонії, яке не контактувало з цивілізацією, повідомляє прес-служба FUNAI.

Аби знайти плем’я, співробітники організації подолали близько 300 кілометрів. Воно розташувалося у притоках річок Ютаі та Юруазиньо.

За допомогою безпілотника дослідники зняли кількох представників племені та зафіксували кілька предметів побуту й каное.

Читайте: Розчленовані та обгризені тіла: в Данії знайшли поховання воїнів

До слова, у Будинку дельфінів в Помпеях археологи розкопали нові фрески.

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