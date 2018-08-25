День авіації України – найкращі СМС-привітання

В останню суботу серпня с Україні відзначають День авіації. Цього року свято припадає на 25 серпня. Як привітати військових та цивільних льотчиків з професійним святом?
Факти ICTV зробили підбірку найкращих СМС-привітань.
***
В Україні
Літаки,
Водять кращі
Пілоти!
Всіх, хто
У небі,
Вітаємо,
Ще вище
Злетіти бажаємо!
***
Колись в дитинстві, як мрійник,
Очі ти до неба піднімав.
Тепер ти льотчик – випробувач –
Досяг того, про що мріяв!
У День авіації бажаю,
Вдалих злетів і перемог!
Нехай Бог тебе оберігає!
Щасливих днів і довгих років!
***
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім’я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
***
Хто сказав, що люди не літають?
Є й ті, що краще всяких птахів.
Вони небо, як п’ять пальців, знають,
Але завжди з тугою дивляться вниз.
На Землі їх чекають, за ними сумують.
Дуже важливе це відчуття.
Нехай політ надійність випромінює,
І нехай м’яким буде приземлення.
***
Не стримати овацій
у свято авіації,
В день відважних льотчиків –
Штурманів висот.
Вітаємо, милі,
Ви, срібнокрилі,
Небо підкорили –
Золотий народ.
Хай Вам легко трудиться,
Все на світі збудеться,
Та шляхи заповітні
Скрізь життя пройдуть.
Неба вам високого,
Дорогі соколи,
Хай усміхається життя,
Та буде світлим майбуття.
***
В Україні
Літаки,
Водять кращі
Пілоти!
Всіх, хто
У небі,
Вітаємо,
Ще вище
Злетіти бажаємо!
***
Бурхливі овації й слова красиві
Звучать в день авіації України,
Льотчиків всіх сміливих,
Стюардес умілих,
Пілотів заводних,
Славить цей вірш!
Хай легко даються перельоти вам,
Щоб в ясному небі літак літав,
Яскраво щоб сонечко шлях ваш висвітлювало,
Екіпаж щоб радо ваш скрізь зустрічали,
Дякую, шановні, за вашу нелегку працю,
У вашу честь звучать радісні нотки!
***
Доблесні льотчики,
Браві пілоти,
Стюардеси милі –
Вам всім тільки злетів,
Ласкавого сонця,
Неба тільки чистого,
Вам вітру попутного,
І іскристого вина!
Свято авіації
Мами України,
Будьте, як і колись,
Непохитні!
***
Ти в небі відчуваєш себе вільно,
За родиною зверху бдиш.
Польоти робиш чудово,
Як птах зверху вниз на нас дивись.
Ти приймай сьогодні вітання.
День авіації – адже це свято твоє.
І нехай перешкодам всім на диво,
Удача буде назавжди з тобою!
Читайте: Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть українці
До слова, раніше Факти ICTV підготували для вас тест на знання історії України.