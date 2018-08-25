Гороскоп на сьогодні, 25 серпня

Сьогодні може виникати бажання спілкування.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Саме соціальна складова може бути внутрішнім подразником, коли щось не влаштовує або виникає потреба з’ясовувати стосунки.

День добре підходить для духовних практик, занять йогою, медитацією. Можна займатися лікуванням.

В цей день вся увага буде прикута до особистих інтересів або роботи. Можуть виникнути питання або ситуації, які пов’язані з минулим.

Читайте: Як різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

Несприятливим сьогодні вважається підстригання нігтів, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV також підготували гороскоп на серпень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.