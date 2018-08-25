Розміром з Хеопсу! До Землі летить величезний астероїд

До Землі стрімко наближається астероїд, діаметр якого перевищує висоту піраміди Хеопса.
Про це повідомляє NASA, уточнюючи, що його розмір становить від 70 до 160 метрів у діаметрі. При цьому астероїд 2016 NF23 класифікується як “потенційно небезпечний”, оскільки пролетить повз Землю на відстані менше 0,05 астрономічної одиниці (7,5 мільйона кілометрів).
Згідно з даними вчених, він наближається зі швидкістю понад 9 км/сек.
Фатальна дата – 29 серпня. У цей день астероїд наблизиться до планети. Однак боятися нічого – за розрахунками вчених, він пройде у 4,8 млн км від Землі. Наступна зустріч астероїда з Землею відбудеться 3 вересня 2020 року.
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До речі, до 2100 року смертельна спека може загрожувати більшості людства. З нею зіткнеться 75% людей.
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