День шахтаря 2018 – найкращі привітання

День шахтаря – професійне свято, яке відзначається кожної останньої неділі серпня.

Цього року свято випало на 26-е серпня. Вперше його офіційно відзначали 29 серпня 1948 року.

Вважається, що приводом для заснування Дня шахтаря став рекорд, який в ніч з 30 на 31 серпня встановив Олексій Стаханов.

Саме для багатьох міст Донбасу цей день – головне свято, яке відзначається гучними концертами та народними гуляннями.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання для працівників цієї нелегкої професії.

Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб Вам в шахті лиш везло,

Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім’ю оберігала,

Їсти вчасно Вам давала!

***

Повагу, славу і пошану,

Ти заслужив шахтар давно,

І серед всіх людей по праву

Ти в праві жити, як в кіно!

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

З шахтарським святом хочу

Привітати від душі,

Від шуму вагонеток, друг,

Ти відпочинь у тиші,

Не просто так, адже свято твоє

Сьогодні настало!

А завтра чекає тебе забій,

Так будь же повним сил!

***

Здається, що твоя нелегка праця проходить у самому центрі землі.

Там дуже темно… Але тобі не звикати, і, піднявшись нагору і трохи відпочивши, ти повертаєшся назад в шахту без жалю!

В День шахтаря я хочу від усього серця побажати тобі ніколи не втомлюватися і завжди залишатися бадьорим і життєрадісним!

***

Шахтарями працювати під силу,

Тільки цим, міцним мужикам:

Сміливим, хоробрим, сильним, терплячим,

Адже робота ця не тільки небезпечна, але і дуже важка.

Чорні від вугілля, прості наші трудяги,

Ви працюєте, сонця не бачачи, під землею,

І сьогодні в це заслужене свято,

Ми за ваше здоров’я і довголіття п’ємо!

***

Вітаю з Днем Шахтаря, будь здоровий,

Будь любимий, щасливий, і душею веселий,

І нехай сьогоднішній святковий день,

Буде яскравий, сповнений сюрпризів і цікавий.

Щоб зміг відзначити його гідно,

Щоб у гаманці гарні грошики були,

Що б були жінки прекрасні навколо тебе,

Пристрасті і бажання хоровод водили.

***

Не боїться труднощів шахтар,

Нехай йому по життю щастить.

Нелегка це праця повір

Бажаємо щасливих тобі днів.

Нехай буде чорним Ваше обличчя,

Це все не важливо,

Хай крутиться колесо щастя

А шахтар лиха не знає!

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До слова, Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило про планове підвищення ціни на вугілля для державних видобувних підприємств.