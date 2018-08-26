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День шахтаря 2018 – найкращі привітання

День шахтаря – професійне свято, яке відзначається кожної останньої неділі серпня.

З днем шахтаря

Цього року свято випало на 26-е серпня. Вперше його офіційно відзначали 29 серпня 1948 року.

Вважається, що приводом для заснування Дня шахтаря став рекорд, який в ніч з 30 на 31 серпня встановив Олексій Стаханов.

Саме для багатьох міст Донбасу цей день – головне свято, яке відзначається гучними концертами та народними гуляннями.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання для працівників цієї нелегкої професії.

Шахтарю мої вітання,
Щоб збувались всі бажання,
Щоб Вам в шахті лиш везло,
Щоб обходило Вас зло!
Щоб дружина Вас любила,
Кожен день боготворила,
Щоб сім’ю оберігала,
Їсти вчасно Вам давала!

***

Повагу, славу і пошану,
Ти заслужив шахтар давно,
І серед всіх людей по праву
Ти в праві жити, як в кіно!
Нехай тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Нехай тебе любить хто милий душі,
Цього я бажаю тобі від душі.

***

З шахтарським святом хочу
Привітати від душі,
Від шуму вагонеток, друг,
Ти відпочинь у тиші,

Не просто так, адже свято твоє
Сьогодні настало!
А завтра чекає тебе забій,
Так будь же повним сил!

***

Здається, що твоя нелегка праця проходить у самому центрі землі.
Там дуже темно… Але тобі не звикати, і, піднявшись нагору і трохи відпочивши, ти повертаєшся назад в шахту без жалю!
В День шахтаря я хочу від усього серця побажати тобі ніколи не втомлюватися і завжди залишатися бадьорим і життєрадісним!

***

Шахтарями працювати під силу,
Тільки цим, міцним мужикам:
Сміливим, хоробрим, сильним, терплячим,
Адже робота ця не тільки небезпечна, але і дуже важка.
Чорні від вугілля, прості наші трудяги,
Ви працюєте, сонця не бачачи, під землею,
І сьогодні в це заслужене свято,
Ми за ваше здоров’я і довголіття п’ємо!

***

Вітаю з Днем Шахтаря, будь здоровий,
Будь любимий, щасливий, і душею веселий,
І нехай сьогоднішній святковий день,
Буде яскравий, сповнений сюрпризів і цікавий.
Щоб зміг відзначити його гідно,
Щоб у гаманці гарні грошики були,
Що б були жінки прекрасні навколо тебе,
Пристрасті і бажання хоровод водили.

***

Не боїться труднощів шахтар,
Нехай йому по життю щастить.
Нелегка це праця повір
Бажаємо щасливих тобі днів.
Нехай буде чорним Ваше обличчя,
Це все не важливо,
Хай крутиться колесо щастя
А шахтар лиха не знає!

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До слова, Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило про планове підвищення ціни на вугілля для державних видобувних підприємств.

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