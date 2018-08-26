Гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2018

Гороскоп на вересень 2018 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на вересень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Вересень – сприятливий час для всього звичного, наприклад, для поїздок у знайомі місця.

У першій половині місяця Овни будуть схильні до непотрібних витрат. Також можливі конфлікти з партнером. Не варто багато вимагати від другої половинки, оскільки це може зашкодити відносинам. Зростає ризик розриву союзу.

Після 23 вересня ви відчуватимете сильну залежність від настрою. Підвищується також нервозність, виникне відчуття заплутаності думок. Зберігайте спокій і віру у найкраще.

Гороскоп для Тельців

Вересень нагадуватиме зебру: то чорна смуга, то біла. Перша половина місяця буде сприятливою. Хороший період для торгівлі, літературної діяльності, поїздок, відряджень і невеликих подорожей.

У другій половині місяця ситуація трохи зміниться. Намагайтеся не вступати у ділові контакти, відмовтеся від відповідальних виступів, виробничих нарад, навіть звичайного обміну думками зі співробітниками. Обмежте свою активність, не вступайте у протиріччя з керівництвом.

Гороскоп для Близнюків

На початку місяця ймовірні стреси, пов’язані з отриманням інформації, ідеями або спілкуванням. Зараз ви дуже гостро ставитеся до критики.

Після 23 вересня ситуація зміниться. Ви відчуєте прилив сил, енергії, здоров’я. Ваші проекти отримають можливість розвитку. Звісно, якщо не зіпсуєте все у першій половині місяця.

Це гарний час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для участі у ділових угодах або початку подорожі.

Гороскоп для Раків

Вересень – вдалий місяць для Раків. Творча жилка, сила характеру або здібності керівника, які ви демонструєте на зборах, групових дискусіях або у зв’язку з суспільними подіями і діловими переговорами, допоможуть вам отримати значну користь з ситуації, що склалася.

Начальство, друзі і колеги – всі будуть підтримувати вас. Це шанс продемонструвати свої можливості.

Гороскоп для Левів

Перша половина вересня – досить конфліктний період. У вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими. Намагайтеся зрозуміло і тактовно роз’яснювати свою позицію, даючи при цьому зрозуміти оточуючим, що вони мають право на власну думку.

Після 23 вересня Леви відчують приплив життєвої сили і працездатності. Вдалий період для вирішення важливих ділових питань. У вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження. Використовуйте цей час для залучення фінансових операцій і вкладення капіталу.

Гороскоп для Дів

Сприятливий час для початку нових справ, втілення творчих проектів, відкриття підприємств, а також для досягнення більш високого суспільного становища. Період вдалий для відпочинку і розваг.

Стан здоров’я у цей час залежить від того, наскільки ви берегли себе у цьому році. Тому, якщо зустрічаєте день народження із застудою або навіть більш серйозними захворюваннями – це дзвіночок, що потрібно більше дбати про себе.

А в іншому місяць під знаком плюс. У вас буде прекрасний настрій!

Гороскоп для Терезів

Вересень – вдалий період для демонстрації цілісності і твердих принципів, оскільки ці якості неодмінно будуть помічені оточуючими.

Після 23 вересня ви зрозумієте, що перебуваєте на порозі змін. Варто проаналізувати минулі успіхи і невдачі і побудувати плани на майбутнє. Це відмінний період для закладання фундаменту на наступні роки.

Гороскоп для Скорпіонів

Початок місяця – хороший період для вирішення важливих ділових питань. Є шанс просунутися по кар’єрних сходах, отримати премію. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.

Вдалий період для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні і родинних відносинах. Доклавши зусиль, зможете значно гармонізувати цю сферу.

Після 23 вересня наступає певне затишшя. Це час не для активності.

Гороскоп для Стрільців

До 23 вересня, швидше за все, обставини складуться так, що ваша впевненість у собі і сила волі піддадуться випробуванням. Можливо, ви потрапите у ситуацію, яка змусить вас засумніватися у своїй правоті чи майбутньому успіху вашої нинішньої роботи. Однак ви досягнете поставленої мети, якщо зумієте подолати роздратування і розчарування.

Після 23 вересня – вдалий період для вирішення важливих ділових питань. Хороші відносини на роботі. Ви зможете просунутися по кар’єрних сходах, отримати премію. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.

Гороскоп для Козерогів

Перша половина місяця дуже сприятлива. У справах буде супроводжувати удача, ідеї вируватимуть. Це відмінний період для завершення суспільних і фінансових справ, поїздок, відпочинку. Добре у цей час вступати у шлюб.

Після 23 вересня наступає напружений період, підвищується ризик конфліктних ситуацій. Але ви зможете уникнути сварок, якщо проявите спокій і витримку.

Гороскоп для Водоліїв

Нейтральний місяць в усіх відношеннях, ви будете перебувати у золотій середині – недобре і непогано, багато і мало. Перша половина вересня – латентний період, що не вимагає від вас повної свободи дій і радикальних рішень.

Після 23 вересня ситуація трохи зміниться. Зростає прагнення до лідерства, заняття провідних постів. Але за цим потягом не забувайте про сім’ю, рідні потребують вашої уваги і чекають від вас підтримки.

Гороскоп для Риб

Непростий період, особливо до середини вересня. Не слід приймати важливих рішень, зараз ви легко можете допустити помилку. Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, не вступайте у конфлікт з керівництвом.

Зараз раз у раз виникають непорозуміння, погіршується фізичний стан, підвищується конфліктність у родині і у відносинах з іншими людьми. Все це не дасть вам вдало вирішити завдання. Зустрічі і побачення краще перенести на другу половину вересня.

У другій половині місяця ситуація покращиться, ви відчуєте психологічний комфорт. Справи почнуть налагоджуватися, все потроху почне приходити у норму, а результати знову будуть радувати.