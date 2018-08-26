Гороскоп на сьогодні, 26 серпня

Сьогодні показані процедури, пов’язані зі здоров’ям і спрямовані на продовження життя та на омолодження.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Це можуть бути і фізичні навантаження, і терапевтична робота, але не варто втручатися в організм хірургічно.

Краще використовувати процедури, спрямовані на живлення тканин. Підходять будь-які водні заняття, добре побути поруч з водою. У цілому день налаштовує на активність, поїздки, переміщення, використання різного виду транспорту, особливо у другій половині дня. Висока ймовірність конфліктів і розбіжностей, краще не допускати подібного, особливо у родині. Не варто починати будь-який захід або проект, соціальну активність бажано знизити. Вельми сприятливий час для навчання. Якщо є необхідність щось прорекламувати або розмістити оголошення – сьогодні відповідний день для цього.

Несприятливо: підстригання нігтів (до 15.00), брати і давати гроші у борг.

Сприятливо: стрижка волосся (після 15.00).

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