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Більше 4-х метрів! На берег Нової Зеландії викинуло гігантського кальмара

Велосипедисти, які подорожують по Новій Зеландії, знайшли на пляжі кальмара завдовжки понад чотири метри.

Про це повідомляє Daily Mail.

Брати Деніел, Джек і Метью Аплін наткнулися на гігантського мертвого молюска рано вранці 26 серпня. Вони виміряли його рулеткою і подзвонили у Національний інститут водних і атмосферних досліджень.

Фахівці забрали знахідку до лабораторії. Пізніше вони заявили, що це типовий представник гігантських кальмарів – роду глибоководних кальмарів.

Фотографії молюска в акаунті OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists у Facebook зібрали сотні коментарів. Частина користувачів засумнівалася у тому, що на фото реальний кальмар, але більшість написали, що не дарма вони боялися плавати біля берегів Нової Зеландії.

– Люди бояться акул. А якщо зустрінешся під водою ось з такою істотою?- написав John Taurua.

– Ось тому люди і не живуть у морі, – зазначив Sam Scott.

– Ви це бачили? А це всього лише дитинча гігантського кальмара! У мого страху з’явилося раціональне обгрунтування, – додав Luke York.

– Мені будуть снитися кошмари, як ця тварюка поїдає мене, ніби морепродукт – це я, – написав Mikequeesha Tydeman.

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До речі, жителі Камчатки знайшли на узбережжі залишки незвичної волохатої істоти.

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