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Гороскоп на сьогодні, 27 серпня

День підходить для ризикованих і небезпечних заходів.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Зірки рекомендують брати участь у змаганнях і конкурсах.

Однак починати сьогодні нові проекти не варто – краще завершувати розпочаті.

Слушний час для садових робіт, підрізання дерев і чагарників.

Відповідно відпочинок на природі піде на користь.

Сьогодні несприятливий час для початку поїздок і подорожей.

Читайте: Як різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

Факти ICTV також підготували гороскоп на серпень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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