Гороскоп на тиждень з 27 серпня по 2 вересня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 27 серпня по 2 вересня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Для Овнів літо не закінчиться! Кінець серпня для вас відзначиться зменшенням кількості роботи, тож це дуже сприятливий час для невеликої відпустки.

До того ж, кінець тижня сприятливий час для мандрів – як далеких, так і поїздок за місто. Враження будуть особливо яскравими і ви швидко відновите свій потенціал.

В плані здоров’я – вам варто сісти на дієту, або ж просто обмежити себе в харчування. Уникайте алкоголю, а натомість більше часу проводьте на свіжому повітрі, а також в спортзалі.

В середу очікуйте на конфлікт з близькою людиною. До вихідних ваші стосунки налагодяться, ваш позитивний настрій допоможе вирішити усі негаразди. П’ятниця – не найкращий день для фінансових питань.

Не вкладайте гроші, якщо сумніваєтесь. Також не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Гороскоп для Тельців

Цього тижня вам вдасться втіли в життя свою давню і заповітну мрію. Фінансові питання не будуть вас турбувати, а всі свої витрати ви будете контролювати і не перевищите ліміт.

Перша половина тижня сприятлива для подорожей, а також її планування – бронюйте житло та купуйте квитки сміливою.

Водночас тиждень з 27 серпня по 2 вересня для Тельців буде досить нервовим. Це пов’язано із навчанням або роботою.

Перед вами відкриваються нові можливості і ви боїтесь не взяти з цього максимуму. Доведеться вчитися управляти власним часом та не витрачати його на непотрібні справи та непотрібних людей.

Проблеми вирішуйте по мірі їх надходження. За допомогою звертайтесь до свого партнера.

Менше слухайте порад сторонніх людей та намагайтесь не пліткувати про своє найближче оточення, адже ви можете зіпсувати стосунки з друзями. Свої плани на майбутнє тримайте при собі та не допускайте, щоб у ваші конфлікти з близькою людиною втручалися родичі.

Гороскоп для Близнюків

Початок тижня для Близнюків буде веселим і радісним. Зустрічі зі старими знайомими піднімуть настрій на місяць вперед.

В другій половині тижня вас з головою поглине робота, вам вдасться зав’язати нові ділові зв’язки та укласти вигідні договори.

Студентам пора задуматися про навчання, але і про відпочинок забувати не варто.

Близнюки рідко бувають романтичні, але цього тижня все зміниться. Не стримуйте себе і проявляйте свої почуття у романтичних прогулянках, вечерях на двох або ж подарунках.

Цей тиждень несприятливий для з’ясувань стосунків із начальством. Навіть якщо вас зараз щось не влаштовуйте, залиште цю розмову на кращий час.

Здоров’я буде міцним, тож ви можете сміливо займатися будь-якими видами спорту, навіть екстремальними. Особливу увагу зверніть на біг, це саме те, що вам зараз потрібно.

Гороскоп для Раків

Ракам цього тижня легких успіхів чекати не доведеться, вам доведеться йти до вашої заповітної мети з великими труднощами.

Перша половина тижня – час для рішучий дій, не зволікайте! Ваша працьовитість та надмірна відповідальність принесуть свої плоди вже на початку вересня.

У вас є велика ймовірність зустріти нових цікавих людей, тож вечора не сидіть вдома на самоті. Погоджуйтесь на всі запрошення, розслабтесь та отримуйте задоволення від спілкування!

Фінансові питання потрібно вирішувати в кінці тижня. Не беріть кредитів та не позичайте нікому гроші, цей тиждень з вашими коштами потрібно бути особливо обережними.

Походи в банк краще відкласти на інший тиждень, бо є ризик підписати невигідний договір.

Гороскоп для Левів

Початок тижня для Львів буде тихим та спокійним, більшу частину часу ви будете проводити в сімейному колі та разом з друзями. Кінець тижня буде більш насиченим. На вас очікує подорож та пожвавлення на роботі – вас очікує підвищення та покращення стосунків з колегами.

Вам пора задуматись про зміни в особистому життя – ваші стосунки потребують розвитку, тож не зволікайте з цим.

Зі спортом будьте обережні, не виконуйте важких вправ та не піднімайте вантажі. Найкраще для вас – це піші прогулянки, біг та вправи на свіжому повітрі.

Друга половина тижня сприятлива для фінансових планувань – підведіть підсумок своїх доходів та витрат. Сплануйте свій бюджет на найближчий час і слідуйте йому, це дозволить вам суттєво зекономити та поповнити свої заощадження.

Вихідні найкраще присвятити лише собі і забути хоч трохи про роботу. Це сприятливий час для того, аби вибратись на природу в ліс або ж на найближчу водойму.

Гороскоп для Дів

На цьому тижні очікуйте погану звістку, але її наслідки дуже швидко минуть.

Друга половина тижня принесе у ваше життя кардинальні зміни, не сперечайтесь з долею і з вдячністю відносьтесь до будь-яких змін. Усі вони будуть мати лише позитивні наслідки.

Проаналізуйте усі свої помилки за останній час та уникайте їх у майбутньому. Також час сприятливий не лише для аналізу свої поведінки, а й своїх витрат.

Вже найближчим часом на вас очікують незаплановані витрати, тож варто подбати про заощадження.

У стосунках з близькими вам людьми теж не все гладко – очікуйте на конфлікти та сварки. Зберігайте спокій та не робіть поспішних висновків.

Також не варто забувати про власне здоров’я. Варто сходити на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання.

У кінці тижня уникайте шкідливої їжі та алкоголю. Також на вихідних чекайте приїзду гостей, вони принесуть вам багато клопоту, так що будьте до цього готові і терплячі.

Гороскоп для Терезів

Для терезів початок тижня буде складним. Вам буде важко зорієнтуватись у власних справах та приймати рішення, вам буде потрібна підтримка близьких.

Звертайтесь лише до тих людей, я яких впевнені на всі 100%. Наприкінці тижня чекайте серйозних зрушень у ваших стосунках.

Період до 2 вересня сприятливий для великих покупок – нерухомого та рухомого майна. Проте не робіть їх самостійно, будь-які витрати обговорюйте з вашим партнером або ж зверніть за порадою до батьків.

Однак, варто бути обережним з фінансами. Є ризик оформити невигідний кредит або ж просто втратити велику суму грошей через шахраїв.

Ретельніше підходите до питань оздоровлення та процедур, які здатні зміцнити імунітет. Інакше ви ризикуєте підхопити застуду та провести на лікарняному щонайменше тиждень.

Якщо у вас є можливість, то варто піти у відпустку.

Гороскоп для Скорпіонів

Для Скорпіонів тиждень буде дуже насиченим на події. Більше довіряйте інтуїції, особливо якщо рішення буде даватись вам дуже важко.

В той же час, менше слухайте порад ваших близьких, які будуть намагатись вас уберегти від ризиків. Хоч в них і добрі наміри, вони можуть зіпсувати ваш успіх.

Стосунки з близькими можуть бути зіпсовані ревнощами. До того ж, безпідставними. Непорозуміння приведуть до сварки, можливо затяжної.

Будьте до цього готові і зробіть все, аби уникнути найгірших наслідків.

Ваша працездатність буде низькою, ви будете сумувати за літом та втраченими можливостями. Перекладати обов’язки на когось із колег – не найкраща ідея, бо ви можете суттєво зіпсувати свою кар’єру.

Середа – поганий день для підписання будь-яких документів, навіть незначних. Особливо, будьте уважні до фінансових операцій. Навіть таких дрібних, як зняття готівки.

Гороскоп для Стрільців

Стрільців очікує робочий тиждень! Вам доведеться працювати так багато, що іноді доведеться пожертвувати своїм відпочинком та навіть сном.

Але не панікуйте, насиченим буде лише один тиждень, далі навантаження зменшиться. А от ваша кар’єра піде в гору, в тому числі, очікуйте фінансове покращення.

Також цього тижня ви проявити неабиякий інтерес до творчості. Обов’язково на вихідних відвідайте концерт чи виставку, або ж займіть своїм старим хобі.

Також не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік вас мало бачать вдома, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію.

Наприкінці тижня вас очікує захід, де ви опинитесь в центрі уваги та відчуєте свою впевненість. Позитивні емоції сповна перекрить всю вашу втому та занепад сил.

Гороскоп для Козерогів

Тиждень з 27 серпня по 2 вересня для Козерогів – це період, коли ви будете наводити лад у всіх сферах свого життя. Особисте життя ваше покращиться та вийде на новий рівень. Наприкінці тижня вас очікує романтичне побачення, яке змінить все ваше життя.

Ви з головою поринете у вивчення чогось нового і це змусить вас задуматись про зміну професії.

Не зупиняйтесь на досягнутому і вже за зовсім короткий період часу ви зможете побачити результат. Своїми планами діліться лише з найближчими і з тими людьми, які зможуть розділити ваш захват та підтримати.

Кінець літа для Козерогів принесе масу позитивних емоцій та змін. Зараз ваше головне завдання – з вдячністю приймати все, що підготувала доля.

Не відмовляйтесь від вигідних пропозицій та допомоги. Ваше життя налагоджується, головне, не зіпсуйте цей процес надмірною самокритикою.

Гороскоп для Водоліїв

Водоліям потрібно бути готовим до тижня, який принесе масу задоволення та нових вражень. Ваша робота приносить вам багато задоволення, тож вкладайте в неї максимум своїх зусиль.

Начальство не омине ваші старання стороною і вже зовсім скоро на вас очікує фінансова винагорода.

Ви зайняті тільки приємними думками і спогадами про побачення або зустрічі. Ви плануєте продовження стосунків і дуже ініціативні в цьому плані.

Друга половина тижня сприятлива саме для романтичних вчинків!

На вихідних – саме час втілити в життя свої плани, які давно зріють у вашій головні. Цей період сприятливий для походу в спортзал та будь-яких фізичних навантажень. Більше часу проводьте на свіжому повітрі та почніть слідкувати за харчуванням.

З таким режимом вже за кілька тижнів ви побачите суттєвий результат і будете собою задоволені.

Гороскоп для Риб

Рибам буде здаватися, що світ змовився проти них. Однак вже з середи все наладиться і ваші справи підуть в гору. Ви будете схильні до імпульсивних рішень, тож найкраще, якщо ви будете з кимось радиться.

Найкращий друг чи ваш партнер допоможуть поглянути на ситуацію з тверезим розумом.

Середа хороший день для всіх справ, пов’язаних з законом та підписанням договірних зобов’язань.

На отримання прибутку можна розраховувати в четвер і в цей же день варто робити всі покупки. На вихідних вас очікує невелика подорож, яка принесе лише позитивні емоції.

Вихідні ви проведете на відпочинку, найкраще обрати для цього водойми або басейни.

Вам потрібен цей відпочинок, якщо не хочете зриватись на найближчих людей та колег. Також приділіть достатньо уваги вашому здоров’ю та заняттям спорту.