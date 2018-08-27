Коли варто починати вивчення іноземних мов – ідеальний вік

Щоб ваша дитина добре володіла іноземною мовою, а то й кількома, треба починати їх вивчення ще з пелюшок.

Про це розповіла у Facebook в. о. глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

– UNICEF Ukraine поділилися дослідженням, в якому науковці допомагали малюкам з Іспанії вивчати англійську вже від 7 і до 33 місяців. Результати чудові – за 18 тижнів навчання діти у середньому вивчили 74 слова англійською. Цей перший словниковий запас з іноземної мови стане добрим підґрунтям для глибокого вивчення її й надалі, – пояснила вона.

За її словами, мозок дітей – це справжня машина для навчання.

– Малюки, яких навчають другій мові, починають краще розв’язувати задачі. Вивчайте іноземну мову та результати не змусять на себе чекати, доки дитина виросте та піде влаштовуватися на роботу, – запевняє Супрун.

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Водночас вона наголосила, що не слід також забувати про те, що підхід і вимоги до кожної дитини мають бути індивідуальні.

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