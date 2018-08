Красиві і небезпечні: топ-5 жінок у відеоіграх (ГОЛОСУВАННЯ)

У відеоіграх є безліч цікавих персонажів, які не залишають гравців ще довгий час після проходження гри.

Факти ICTV зібрали 5 найбільш пам’ятних жіночих персонажів у відеоіграх.

Байонетта

У 2009 році, тоді ще маловідома PlatinumGames, випустила відеогру в жанрі Hack and Slash під назвою Bayonetta. Вона подарувала не тільки дуже хорошу гру в жанрі, який рідко поповнюється хітами, але й одного з найвідоміших жіночих персонажів – відьму Байонетту.

Після виходу відеогри персонаж, який використовує замість одягу власне волосся, викликав бурхливе обговорення в мережі і розробників неодноразово звинуватили в сексизмі. Ті ж, хто зміг змиритися з новим героєм відеоігор, насолоджувалися не тільки красою відьми, а й чудовою бойовою системою.

Арсенал відьми й донині є досить цікавим, адже окрім великої кількості магічних прийомів (виклик демонів, перетворення в тварин, уповільнення часу) Байонетта прекрасно володіла 2-ма парами пістолетів, одна з яких була прикріплена до каблуків головної героїні. Безліч різних комбо не відлякали гравців від Bayonetta, а навпаки давали стимул вивчити їх якомога більше, адже чим краще ви справляєтеся з битвою проти ангелів і демонів – тим більше нагород отримуєте.

Всього вийшло 2 частини гри. Перша не відрізнялася особливо цікавим сюжетом і навіть ті, хто з нетерпінням чекає наступної катсцени, були дуже розчаровані тим, що відбувалося на екрані. Друга ж частина виправила цю прикру проблему, і за пригодами відьми стало спостерігати так само цікаво, як й боротися з різними ангелами та демонами.

Зіграти в першу частину можна на PC, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo WiiU та Nintendo Switch. Другу ж частину можна випробувати тільки на вищевказаних платформах Nintendo. Крім того, компанія вже оголосила, що в розробці знаходиться 3 частина серії, яка з’явиться ексклюзивно на Nintendo Switch.

Лара Крофт

Ще за перших років існування PlayStation у відеоіграх з’явилася одна з найвідоміших жіночих персонажів – розкрадачка гробниць Лара Крофт. Молода шукачка пригод дуже швидко набрала популярність і вже через кілька років серія відеоігор отримала першу кіноадаптацію, в якій головну роль зіграла Анджеліна Джолі.

Більшість ігор серії Tomb Raider (в яких головною героїнею є Лара Крофт) обертаються навколо пошуку певного артефакту, під час яких Лара постійно вплутується в сутички у стилі Індіани Джонса і розгадує різні головоломки.

Перший час в арсеналі Лари було два культових пістолети, які періодично доповнювалися різними автоматами, дробовиками й іншою зброєю. Зараз же Лара навчилася майстерно володіти луком, використовувати оточення для своєї переваги і непомітно прибирати ворогів, не виказуючи своєї присутності.

Тим же, хто ніколи не знайомився з настільки відомим персонажем, можна почати з перезапуску серії під назвою Tomb Raider, який вийшов у 2013 році для PC, Xbox 360 і PlayStation 3, а на початку 2014 року для Xbox One і PlayStation 4 . Перезапуск сподобався як критикам, так і гравцям. Він розповідав історію становлення популярної розкрадачки гробниць, якій довелося виживати в диких умовах і використовувати для цього будь-які підручні засоби.

Популярність проекту у результаті дала життя Rise of the Tomb Raider (2015 рік) і Shadow of the Tomb Raider, яка вийде у вересні 2018 року на PC PlayStation 4 та Xbox One.



Семус Еран

Поява Семус Еран у відеогрі Metroid воістину шокувала гравців. Адже протягом всієї гри головна героїня була одягнена в броню, яка приховувала справжню особистість галактичного мисливця за головами. Щоб відкрити справжню особистість Семус, гравцеві потрібно було виконати низку умов, після яких дівчина покидала броню.

З того часу мисливець за головами стала однією з основних персонажів Nintendo, які були настільки ж впізнаваними, як Маріо і Лінк.

Перші частини серії Metroid були настільки популярні й незвичайні, що разом з іншим піонером відеоігор – Castlevania вони заснували цілий піджанр під назвою Метроїдванія. Такі ігри кидають головного героя в одну велику локацію, яка з’єднана різними коридорами і перешкодами. Щоб досліджувати світ, гравцеві доводиться знаходити нові вміння, перемагаючи босів і виконуючи різні завдання. Тільки після цього з’являється можливість потрапити в “закриті” частини локації.

Читайте: Наближається пора блокбастерів: найкращі відеоігри серпня

Повернення в уже досліджені частини карти стали величезною частиною подібних ігор. Хоч подібні проекти й можуть використовувати 3D-моделі, наприклад Metroid: Samus Returns, але пересування в них повинно бути у 2D-просторі.

Познайомитися з галактичним мисливцем за головами Семус Еран можна на платформах Nintendo. Також було заявлено, що у розробці знаходиться Metroid Prime 4 для Nintendo Switch, але про дату релізу наразі нічого невідомо.

Елен Фішер

Журналіст Елен Фішер, хоч і не є іграбельним персонажем у серії Uncharted, але її присутність чудово доповнює історії шукача пригод Натана Дрейка. Вперше вона з’явилася в Uncharted: Drake’s Fortune і відтоді залишається одним з найулюбленіших персонажів серії і моральним компасом головного героя.

Хоча вона й виступає любовним інтересом Дрейка і супроводжує його у всіх пригодах, Naughty Dog постаралися, щоб персонаж здавався живим і сильним. Її божевільні витівки, наприклад, спроба витягти головного героя з в’язниці, що охороняється озброєними найманцями, прекрасно підходять до серії ігор.

Серія Uncharted обертається навколо пригод Натана Дрейка, який є спадкоємцем сера Френсіса Дрейка. У кожній частині він шукає забуті міста, скарби і артефакти, наввипередки з різними злочинцями.

Схожість з сучасними бойовиками і пригодами Індіани Джонса принесла розробникам та серії неймовірну славу, завдяки чому було випущено 4 частини в основний серії і кілька спін-офів.

Тим же, хто хоче ближче познайомитися з Елен Фішер і неймовірними пригодами Натана Дрейка, варто звернутися до основної серії Uncharted, яку можна пройти на PlayStation 4.

Мона Сакс

Останньою в нашому списку стала найманий вбивця Мона Сакс із серії Max Payne. Хоча більша частина нуарних відеоігор Max Payne присвячена однойменному поліцейському, гравцеві все ж ненадовго випадає можливість контролювати Мону.

Оскільки в Max Payne 2: The Fall of Max Payne сюжет частково обертається навколо їхніх стосунків з Максом, гравцеві часто доводиться брати на себе роль найманої вбивці, яка стає не тільки напарником по нещастям.

Популярність персонажа принесла їй й появу у фільмі Макс Пейн, в якому Мону Сакс зіграла відома актриса Міла Куніс. Хоча фільм був сприйнятий критиками дуже негативно, актрисі вдалося прекрасно передати характер персонажа.

Серія відеоігор представлена ​​жанром Shooter від третьої особи, в якому велику роль відіграє можливість уповільнювати час, що робить Max Payne досить цікавим навіть сьогодні. Першим двом частинам серії варто дати шанс не тільки заради прекрасної і смертельної Мони Сакс, а й нуарної історії помсти.

Познайомитися з пригодами поліцейського і найманої вбивці гравці можуть на PC, PlayStation 2 і Xbox.

До слова, компанія Rockstar Games опублікувала перший трейлер з ігровим процесом однієї з найочікуваніших відеоігор року – Red Dead Redemption 2.

Фото: NintendoSoup, Platinum Games, Crystal Dynamics, Nintendo, Naughty Dog, Deviant Art