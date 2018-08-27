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Їй 43, а виглядає на 18 – секрет молодості дизайнера з Тайваню

Дизайнер інтер’єру з Тайваню виглядає як старшокласниця, хоча їй 43 роки. У чому секрет і найкращі фотографії жінки – у матеріалі Фактів ICTV.

Мешканка Тайваню на ім’я Луре Шу (Lure Hsu) у жовтні відсвяткує 44-й день народження, пише The Sun.

Жінка захоплюється модою і активно веде блог в Instagram.

Вона запевняє, що все завдяки косметичним процедурам і здорового способу життя.

Крім того, образ юної дівчини Луре підтримує вмілим вибором молодіжного одягу і аксесуарів, а часом у неї це виходить так вдало, що 43-річного дизайнера можна легко переплутати з 18-річною школяркою.

За словами дизайнера, її шкіра виглядає так добре, тому що вона регулярно її зволожує, повідомляє Mail Online.

Крім того, перед кожним виходом на вулицю вона використовує сонцезахисний крем, який захищає її шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Шу регулярно приймає вітамін B і колаген.

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Молодий вигляд Луре також забезпечує струнка фігура. Тайка підтримує форму завдяки дієті – вона намагається не вживати цукор і жирну їжу.

Також Луре – вегетаріанка та їсть багато овочів і фруктів.

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Їй 43, а виглядає на 18 – секрет молодості дизайнера з Тайваню / 12 фотографий

Нагадаємо, сінгапурський фотограф і у минулому модель Чуандо Тан став популярним в Instagram, адже у свої 51 його тіло і обличчя виглядають максимум на 25 років.

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