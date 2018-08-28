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Без варіантів: YouTube змінює правила перегляду реклами

Автори каналів на YouTube зможуть розміщувати у себе рекламу, яку не можна відключити. Довжина таких рекламних роликів складе 15-20 секунд.

Про це повідомляє Mashable.

Реклама на старих роликах, яку можна пропустити після 5 секунд перегляду, стане такою, що не можна пропустити за замовчуванням. Це відбудеться автоматично і навіть у тому випадку, якщо творцям контенту невідключаюча реклама раніше була недоступна. Якщо автори контенту хочуть, щоб їхні глядачі все ще могли пропускати рекламу у відео, їм необхідно змінити налаштування вручну.

У відеоролику, який розповідає про нововведення, YouTube вказує, що рекламодавці сплачують більше грошей за рекламу без можливості пропуску, що, в свою чергу, означає більше грошей для творців контенту, які додають у свої ролики ці оголошення.

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У відповідь на прохання про коментарі представник YouTube лише вказав на сторінку підтримки, в якій детально описується, як творці можуть контролювати кілька типів реклами. Через Adsense вони можуть блокувати певних рекламодавців, а також цілі категорії оголошень. Про оголошення, які не можна пропустити, на сторінці підтримки згадок поки немає.

Ймовірно, відеоплатформа Google хоче не тільки примножити власні доходи від реклами, але і підштовхнути користувачів до переходу на новий платний сервіс YouTube Premium.

Оголошення, що не можна пропустити, для всіх творців відеоконтенту почнуть розгортати вже наступного тижня.

Нагадаємо, в червні YouTube увів функцію платної підписки на канали з кількістю понад 100 тисяч підписників.

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