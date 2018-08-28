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Cyberpunk 2077: CD Projekt RED показали 48 хвилин ігрового процесу

Вчора компанія CD Projekt RED продемонструвала 48 хвилин ігрового процесу очікуваної відеоігри Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077

Компанія CD Projekt RED провела в Youtube стрім, під час якого показала 48 хвилин ігрового процесу відеоігри Cyberpunk 2077.

Жанр відеоігри – First person shooter/RPG. Під час ігрового процесу показали варіант проходження одного із завдань Cyberpunk 2077, детально розповідаючи про те, що ще, крім побаченого, пропонує проект.

Оскільки Youtube сильно урізує якість відео, то гідно оцінити графіку відеоігри не вдасться, але зараз можна сказати, що розробники мають проблеми з дальністю промальовування локацій.

Багато журналістів називали гру справжнім некст-ген проектом, але CD Projekt RED заявляють, що орієнтуються на сучасне покоління консолей (PlayStation 4, Xbox One). Дата релізу наразі залишається невідомою.

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До слова, компанія Rockstar Games опублікувала перший трейлер з ігровим процесом однієї з найочікуваніших відеоігор року – Red Dead Redemption 2.

Фото: cyberpunk.net

Відео: GameSpot

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