Горіховий Спас – найкращі СМС привітання

Горіховий (Хлібний) Спас православні відзначають 29 серпня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.
Горіховий Спас, який також називають Хлібним, відзначають 29 серпня.
У цей день потрібно піти до церкви, помолитися та освятити кошик з яблуками, виноградом, горіхами, медом і хлібом.
З давніх часів у народі також вважалося, що гілки горіха в цей день мають особливу силу.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Горіховим Спасом.
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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе та близьких від життєвих негараздів і колотнеч!
Завжди мати захист від негод і бід, як захищений горіх шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.
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На порозі останній – Третій Спас і літо добігає кінця. На столі освячений здобний хліб і цільні горіхи.
Попереду багата врожаєм золотоволоса осінь. Частування на столі, близькі люди поруч. Залишається побажати любові та бережи тебе, любий друже, Господь.
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Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров’я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним.
Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, корзини успіхів, мішки радості та повні засіки благополуччя.
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Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе та твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий.
Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра та миру в домі, щастя і успіху в житті.
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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай Ваше здоров’я і здоров’я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа.
Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння.
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Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи благополучно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий і смачний коровай.
Щедрих запасів на зиму, чудвого хліба на майбутній рік!
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