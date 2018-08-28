Гороскоп на сьогодні, 28 серпня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що день підходить для активної діяльності.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Сьогодні можна приступити до здійснення намічених планів і намагатися встигнути зробити якомога більше.

Сприятливі заняття спортом, змагання як у спорті, так і в інтелектуальній сфері, подолання перешкод.

Читайте: Як різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

Розумний ризик може дати хороші результати, але варто пам’ятати про обережність і зберігати почуття міри.

Реалізувати активну енергію дня можна в саду або городі – день підходить для підрізування дерев і чагарників, а також для активної роботи на повітрі.

Нагадаємо, на Фактах ICTV вийшов ексклюзивний гороскоп на вересень.