Погода в Україні на 1 вересня (КАРТА)

Погода в Україні на 1 вересня прогнозується ясна і тепла практично по всій території країни, лише в на заході очікуються дощі з грозами.
Прогноз погоди на 1 вересня дає Укргідрометцентр.
Так, на сході України буде сонячно, середня температура складе +27…+29°С.
Південь отримає +28…+30°С і ясне небо.
На півночі очікується від +22 до +24°С, а у центрі країни прогнозується +25…+27°С.
Західна частина України потрапить під хвилю дощів з грозами, середня температура повітря складе +22 …24° вище нуля.
Київ – +24…+26°С, ясно.
Дніпро – +26…+28°С, ясно.
Харків – +25…+27°С, ясно.
Львів – +22…+24°С, дощі з грозами.
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Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.
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