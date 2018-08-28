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Погода в Україні на 1 вересня (КАРТА)

Погода в Україні на 1 вересня прогнозується ясна і тепла практично по всій території країни, лише в на заході очікуються дощі з грозами.

Прогноз погоди на 1 вересня дає Укргідрометцентр.

Так, на сході України буде сонячно, середня температура складе +27…+29°С.

Південь отримає +28…+30°С і ясне небо.

На півночі очікується від +22 до +24°С, а у центрі країни прогнозується +25…+27°С.

Західна частина України потрапить під хвилю дощів з грозами, середня температура повітря складе +22 …24° вище нуля.

Київ – +24…+26°С, ясно.

Дніпро – +26…+28°С, ясно.

Харків – +25…+27°С, ясно.

Львів – +22…+24°С, дощі з грозами.

Читайте: Погода в Україні на сьогодні, 28 серпня

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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