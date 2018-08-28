Британська поліція затримала 395 осіб у ході карнавалу афро-карибської культури в лондонському районі Ноттінг-Хілл.
Як повідомляє The Sun, було вилучено 69 предметів зброї, включаючи кислоту.
Під час карнавалу було також поранено 30 поліцейських і затримано 395 осіб: 142 за торгівлю наркотиками, 69 за зброю, 30 за напади і 9 за сексуальні злочини.
За повідомленнями поліції, це набагато більше, ніж минулого року.
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Секс, наркотики і 395 затриманих: карнавал Notting Hill у Лондоні / 8 фотографий
Нагадаємо, як у Лондоні чоловік у масці влаштував перестрілку з поліцією.
Фото: Getty Images, The Sun
Відео: ODN
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