Успіння Пресвятої Богородиці: традиції, прикмети, заборони

В Україні 28 серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Ним закінчується Успенський піст, який розпочався 14 серпня.

У народі це свято називають Першою Пречистою. Друга буде 21 вересня (Різдво Богородиці), а Третя – 4 грудня (Введення в храм Пресвятої Богородиці). Про них у народі кажуть: Перша Пречиста жито засіває, Друга – дощем поливає, а Третя – снігом покриває.

Після першої Пречистої дівчата в селах вже не мають важкої роботи. Тому кажуть так: Прийшла Перша Пречиста – стає дівка речиста. Тобто багато говорити, бо немає вже роботи. Після Успіння Пресвятої Богородиці настає весільна пора.

Історія свята

28 серпня віруючі згадують упокоєння та воскресіння Матері Божої. Згідно з легендою, за три дні до смерті Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про близький перехід її до вічності. В цей день апостоли полишили місця своєї проповіді та дивним чином зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла.

Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився сам Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа.

Традиції та прикмети Успіння

Успіння проводжай, а осінь зустрічай – саме після Успіння починається бабине літо, що триватиме ще весь перший місяць осені.

У полях ставили останній сніп, що завершав жнива, а в церкву приносили насіння і колосся різних хлібів для освячення.

До свята Успіння, коли завершувався Успенський піст, влаштовували народні гуляння, у складчину варили пиво, мед та пекли пироги.

З цього дня у лісах починали збирати гриби і горіхи на зиму.

Також доброю традицією було на Успіння займатися засоленням на зиму капусти, огірків, помідорів та інших овочів.

Слідкували цього дня і за погодою

Яка Перша Пречиста – така й осінь.

З’явилася веселка на небі – осінь буде теплою.

Гарна погода – бабине літо буде прохолодним.

Багато павутиння – зима буде морозною і малосніжною.

Що не можна робити на Першу Пречисту?

Заборонено сваритися з рідними і близькими.

На Успіння не можна ходити босоніж – всі хвороби збереш. Вважається, що роса в цей день – це сльози природи про те, що Богородиця залишила цей світ і не може перебувати з людьми і допомагати їм.

Не можна надягати старе або незручне взуття, щоб уникнути проблем у житті. Вважається, що якщо натерти ногу в цей день, то людину чекає важке, сповнене проблем і невдач життя.

Однак в цей день дозволялося працювати, особливо якщо ви не закінчили якусь розпочату справу або комусь потрібно допомогти.

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До слова, Успінням Пресвятої Богородиці завершується Успенський піст, який тривав два тижні – з 14 по 27 серпня.

Фото: kyiv-pravosl.info