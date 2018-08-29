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Гороскоп на сьогодні, 29 серпня

У цілому день сприятливий для творчих справ.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Добре приділити увагу своєму здоров’ю, звернути увагу на харчування. Сьогодні можна поголодувати або приймати легку і корисну їжу. День сприяє взаємопідтримці один одного. Сприятливий час для починань у сфері мистецтв.

Любителям займатися садом і городом рекомендується проводити посадки. Якщо ви готуєте дітей до дня знань, то саме час докупити необхідне приладдя.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 27 серпня по 2 вересня

До речі, на Фактах ICTV вийшов ексклюзивний гороскоп на вересень.

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