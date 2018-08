Вчені знайшли дивовижну властивість тримання за руки

Закохані пари мають частіше триматися за руки – це синхронізує мозкову активність, а також допомагає боротися з болем.

Результати відповідного дослідження учених із Колорадського університету в Боулдері і Хайфського університету наведені у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише zdorovia.com.ua.

Вони провели експерименти, у яких взяли участь 22 гетеросексуальні пари у віці від 23 до 32 років.

У ході досліджень закохані просто сиділи поруч, знаходилися у різних кімнатах або ж трималися за руки. Весь цей час вчені слідкували за мозковою активністю партнерів.

На наступному етапі ті ж завдання виконувалися з однією зміною – на руку кожної жінки впливали нагріванням, що викликає легкий біль.

Дослідники з’ясували, що коли партнери трималися за руки, синхронізація їхніх мозкових хвиль досягала максимуму. При цьому больові відчуття притуплялися.

Вчені пояснюють це тим, що у момент дотику партнера людина відчуває себе безпечніше.

Читайте: Що таке вільні стосунки і чи варто їх починати – детально про інтимне

До слова, американські сексологи провели дослідження, яке показало, що існує п’ять ключових відмінностей між парами, у стосунках яких спостерігається пристрасний секс і парами, які втратили потяг один до одного.

Фото: pixabay.com