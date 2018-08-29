Як підготувати дитину до першого смартфона – поради МОЗ

Опинившись перед рішенням про купівлю особистого смартфона для дитини, батьки можуть відчувати складнощі. Як визначитися, що дитина готова отримати власний гаджет і відповідально його використовувати? У МОЗ дали поради.

Рішення про те, коли дозволяти дитині користуватися смартфоном, пов’язане не стільки з віком, скільки з відповідними діями як з боку батьків, так і з боку самої дитини.

Як підготувати дитину до першого смартфона, розповіла в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Будьте прикладом для наслідування. Діти беруть приклад з дорослих, тож намагайтеся показувати хороший приклад.

Навіть до того, як прийшов час, коли ви вирішили дати дитині власний смартфон.

Знайомте дитину з технологіями з раннього віку. Навчити дитину відповідально користуватися електронними пристроями.

Перш ніж дитина попросить про смартфон, поговоріть з нею про технології, запитайте, що їй найбільше в них подобається та розкажіть, для чого ви використовуєте їх самі.

Формулюйте правила разом із дитиною. Перед тим, як дасте дитині власний телефон, обговоріть правила його використання.

Продемонструйте на власному прикладі, яких правил потрібно дотримуватися та перевіряйте, чи дотримується їх дитина.

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Дізнайтеся, які пристрої та технології дозволяють використовувати у школі, де навчається ваша дитина.

Поспілкуйтеся з вчителями та запитайте про те, якими електронними пристроями діти користуються та як варто користуватися електронними пристроями вдома для виконання домашнього завдання.

Не пишіть повідомлення свої дитині весь час. Це постійно відволікає дитину від навчання, а також може спричинити непорозуміння і хвилювання – текстові повідомлення не передають інтонації турботливого голосу батьків.

Супрун наголошує, в кожному конкретному випадку ці правила потрібно адаптувати.

Всі діти індивідуальні – комусь треба нагадувати про обмеження користування гаджетами, а хтось може ними взагалі не цікавитися. Крім того, з віком правила мають змінюватися.