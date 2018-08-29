Зіпсований відпочинок: як вибити компенсацію

Цього літа тисячі українців, які полетіли на відпочинок до інших країн, потрапили у пастку, влаштовану авіаперевізниками та туроператорами.

Як вибити компенсацію за зіпсований відпочинок – у сюжеті Ранку у великому місті.

Компенсація з туроператора

Туроператори, як правило, запевняють, що вони майже ні за що не несуть відповідальності, але згідно з чинним законодавством – це не так.

– Ви маєте всі права на те, щоб прописати у договорі з туроператором в тому числі і ту відповідальність, яку несе туроператор перед вами. Якщо туроператор відмовляється це підписати – ви просто не підписуєте договір, – радить голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

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Якщо ж договір вже підписаний, отримати компенсацію за втрачені дні відпустки через затримку рейса чи з іншої причини все ще можна. Головне – документувати всі факти затримок.

– Усі відшкодування і все інше за ненаданий чи не повністю наданий відпочинок турист повинен отримувати від оператора, – уточнив Голубаха.

Кілька порад:

Писати скаргу і відправляти її треба на головний офіс саме туроператора, а не агента, в якого ви придбали тур.

У заяві-скарзі треба перелічити усі факти порушень прав, неякісного та неповного надання обіцяних послуг, підкріпивши їх довідками або фото.

Бажано додати банківську інформацію – тобто рахунок, на який мають виплатити компенсацію.

Далі – скануємо всі документи і відправляємо на електронну пошту туроператору.

На розгляд вашої претензії туристична компанія має від 10 до 90 діб.

Якщо відповідь буде позитивною – грошову компенсацію можна отримати за кожен втрачений день відпустки. Зазвичай вона складає від 35 до 70 євро на особу.

Рідко, але туроператори виплачують і моральну компенсацію, наприклад підвищений рівень стресу у зв’язку зі скороченням тривалості відпустки. Виплатити можуть до 500 євро, але не перегинайте палицю.

Якщо ж відповідь туроператора буде негативною – треба готуватися до суду. На написання скарги до туроператора є лише 30 днів після повернення з туру. А от термін позовної давності, тобто звернення до суду – 3 роки.

Компенсація з авіаперевізника

Усі авіаперельоти регулюються чинним законодавством. За затримки чи скасування рейсів мають відповідати як регулярні авіакомпанії, так і чартерні.

Пам’ятайте! Якщо ваш рейс затримали мінімум на 3 години, ви вже маєте право на компенсацію.

Щонайменше – це вода та їжа в аеропорті.

Можна також просити грошову: від 250 до 600 євро, в залежності від дальності польоту. А це від 8 до 19 тис. грн.

Претензію можна написати у довільній формі.

Судитися з авіакомпаніями – це багато часу та грошей. Мало хто добровільно погодиться витрачати свої нерви. Тому юрист Сергій Александров створив стартап, у рамках якого його колеги відстоюватимуть ваші права.

Подача заявки – безкоштовна. Компанія стягне свою комісію тільки у випадку позитивного рішення суду.

Нагадаємо, у липні з аеропорту турецького курорту Анталія не могли вилетіти 170 пасажирів з України.

Фото: dreamstime