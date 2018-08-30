Для будь-якої спини і гаманця: як вибрати матрац

Вибрати матрац у сучасному світі – не проблема, головне – визначитися з ціною, розміром та жорсткістю моделі.

Про те, як правильно вибрати матрац, і на що важливо звернути увагу читайте нижче.

Розмір

Довжина ортопедичного матраца повинна бути на 20% більшою за зріст людини, а його оптимальна ширина – 80 сантиметрів. При виборі розміру потрібно враховувати комплекцію людини.

Жорсткість

Жорсткий або м’який матрац – на це питання відповісти варто вам, тут головне – особисті переваги.

Якщо на матраці спатимуть двоє людей, вдалим варіантом буде модель середньої жорсткості з незалежним пружинним блоком. У такому матраці при навантаженні прогинається тільки частина пружин.

Двосторонній матрац, одна сторона якого має високу/середню, а інша середню/м’яку жорсткість, підійде для тих, хто має різні переваги, але хочуть спати разом.

Типи матраців (пружинний і без пружин)

Пружинний матрац

Пружинний з боннельним пружинним блоком – найдешевший вид матраців. За ціни від 600 грн за одномісну модель його мінусами можна назвати: короткий термін служби і слабо виражений ортопедичний і анатомічний ефект.

Пружинний з незалежним розташуванням пружин – цей вид матраців коштує дорожче (від 1 тис. грн.) І має більше плюсів, серед яких: виражені ортопедичні властивості, тривалий термін експлуатації, невисокий рівень шуму.

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Безпружинний матрац

Якісні моделі безпружинних матраців коштують дорожче у порівнянні з пружинними аналогами. До плюсів таких моделей відносять: тиху експлуатацію, відмінні ортопедичні характеристики, довговічність.

Щоб обрати безпружинний матрац, головне визначитися з жорсткістю. Моделі з жорстким наповнювачем не радять купувати для літніх людей і тих, хто страждає болями в поперековому відділі. Зате людям, які хочуть відкоригувати верхній відділ хребта, варто якраз звернути увагу на більш жорсткі варіанти.

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