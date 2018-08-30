Двері або пляж? Нова оптична ілюзія

В інтернеті обговорюють нову оптичну ілюзію.

Користувач з ім’ям Беккі розмістила у себе на сторінці фото, запропонувавши вгадати, що на ньому зображено – двері або пляж. Частина коментаторів впевнено заявила, що бачить фрагмент погано пофарбованої дверної рами з синіми дверима.

Інші твердо запевняли, що бачать перед собою перевернутий на бік знімок пляжу – з білим піском, зеленувато-блакитною водою і кристально чистим синім небом. Між прихильниками двох таборів спалахували сварки.

– Хто у здоровому глузді скаже, що це пляж? Скільки б я не вдивлявся, я не побачу там двері тому, що це пляж, – писали у коментарях.

Як пише Mirror, жінка зробила ефектну дводенну паузу, після чого розкрила правду: це все-таки пляж. І опублікувала ту ж фотографію з фігурами людей, які раніше були усунені за допомогою фотошопу.

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До речі, у мережі з’явилася нова оптична ілюзія з “різнокольоровими” колами, які насправді одного кольору.