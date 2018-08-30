PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Двері або пляж? Нова оптична ілюзія/

Двері або пляж? Нова оптична ілюзія

В інтернеті обговорюють нову оптичну ілюзію.

Користувач з ім’ям Беккі розмістила у себе на сторінці фото, запропонувавши вгадати, що на ньому зображено – двері або пляж. Частина коментаторів впевнено заявила, що бачить фрагмент погано пофарбованої дверної рами з синіми дверима.

Інші твердо запевняли, що бачать перед собою перевернутий на бік знімок пляжу – з білим піском, зеленувато-блакитною водою і кристально чистим синім небом. Між прихильниками двох таборів спалахували сварки.

– Хто у здоровому глузді скаже, що це пляж? Скільки б я не вдивлявся, я не побачу там двері тому, що це пляж, – писали у коментарях.

Як пише Mirror, жінка зробила ефектну дводенну паузу, після чого розкрила правду: це все-таки пляж. І опублікувала ту ж фотографію з фігурами людей, які раніше були усунені за допомогою фотошопу.

Читайте: Дівчина з аномально тонкими ногами – правда чи оптична ілюзія

До речі, у мережі з’явилася нова оптична ілюзія з “різнокольоровими” колами, які насправді одного кольору.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Путін погрожував Порошенку “розчавити” військо України – Олланд
Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу
Вилікували запущену стадію! Вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком
Сучасна інженерія та космос: в Дніпрі відбудеться масштабний технофест
УЄФА назвала найкращих футболістів сезону
Соковитий і солодкий: де в Україні найкраще вродив виноград
Туреччину в розпал сезону завалило снігом
Опіки, анорексія і смерть! Флешмоби-вбивці і чому люди на це йдуть (18+)
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка