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Гороскоп на сьогодні, 30 серпня

День не підходить для більшості справ.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Зірки не радять сьогодні розпочинати щось нове і важливе.

При цьому можна наводити лад, лікувати захворювання, займатися творчістю.

У другій половині дня може проявлятися підвищена емоційність і сприйнятливість.

Увечері показані заспокійливі заходи, наприклад сімейне чаювання, розслаблююча тепла ванна або легкий самомасаж.

Несприятливо: стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 27 серпня по 2 вересня

До речі, на Фактах ICTV вийшов ексклюзивний гороскоп на вересень.

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