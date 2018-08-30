Електронна платіжна система PayPal запустила транскордонні перекази для України через дочірню компанію Xoom.

Xoom – дочірня компанія електронної системи платежів PayPal – запустила транскордонні перекази для України.

– Головна новина 2018 року. Кілька годин тому PayPal включив можливість транскордонних переказів для України. Поки тільки з США і поки тільки через свою дочку Xoom. Але я впевнений, що це тільки початок, – повідомив засновник ініціативи PayPal for Ukraine Ілля Кенігштейн.

Що таке PayPal

PayPal – міжнародна електронна платіжна система.

Сьогодні це найпоширеніший спосіб розрахунків в інтернеті – його використовують більше 230 млн осіб у двох сотнях країн світу.

PayPal є таким собі посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи надійність оплати платіжними картами VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.

Щоб вивести з системи готівку, потрібно прив’язати свій банківський рахунок до рахунку PayPal через особистий кабінет, а потім знімати готівку як зазвичай.

Що таке Xoom

Xoom – це система переказу грошових коштів, яку PayPal купив у листопаді 2015 року.

Раніше Xoom дозволяв пересилати кошти в 44 країни, проте України в цьому списку не було.

Тепер пересилати гроші з США можна в 130 країн світу, в тому числі в Україну.

Хто та від кого може отримувати перекази

Xoom призначений для переказів від близьких і сім’ї.

Крім того, одержувач може попросити близьких у США поповнити баланс мобільного телефону та оплатити рахунки.

Як працює Xoom

Клієнти з США тепер можуть відправляти гроші в 70% країн світу, просто завантаживши додаток Xoom на мобільний телефон або зайшовши на сайт Xoom.

У вибраному полі потрібно обрати країну та місто для переказу, банк-одержувач, а також суму платежу.







Хoom: як працює платіжний сервіс PayPal в Україні / 4 фотографии

Як отримати гроші – список банків

В Україні компанія працюватиме через сервіс Cash Pickup. Він дозволить одержувачу забрати грошовий переказ готівкою в одному з банків-партнерів.

Модель Cash Pickup буде доступна у відділеннях: АкордБанк, Банк Південний, Банк КредитДніпро, Індустріальний Банк, Кредобанк, Ощадбанк, Банк Восток, Глобус, IBOX Банк, Правекс Банк, Приватбанк, Universal, Укргазбанк, Ukrainian Financial Group, VS Bank.

Чи потрібно буде щось доплачувати при отриманні грошей у банку, поки незрозуміло.

У тому ж Приватбанку про систему Xoom взагалі поки нічого не знають. Появу будь-якої інформації обіцяють публікувати на сайті.

Ліміти відправки грошей

Поки українці зможуть отримувати до $2999 на добу, але не більше $6000 за 30 днів і не більше $9999 на 180 днів.

Ліміти можна розширити, надавши платіжній системі додаткові документи.

Під час першої транзакції потрібно вказати своє повне ім’я, дату народження, номер телефону, адресу електронної пошти та адресу проживання.

Якщо цей рівень ліміту перевищено, потрібно вказати номер соціального страхування США, професію і джерело доходу. Якщо номера соцстрахування немає, можна відправити копію паспорта.

При перевищенні ліміту другого рівня, Xoom додатково запросить копію посвідчення особи з фото, виданого урядом (паспорт, водійське посвідчення або зелена картка), а також копії останніх виписок і виплат у банку.

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Порівняння цін

Сервіси грошових переказів типу Western Union пропонують переказати гроші в Україну за кілька хвилин.

Якщо у відправника є банківська карта та рахунок, переказ можна відправити онлайн, а забрати у відділенні партнера в Україні.

Крім WU, є низка альтернативних сервісів: розгалужену мережу агентств пропонують у MoneyGram, низькі комісії у Transferwise (max 1%, min $ 3), різноманітність варіантів оплати пропонує Worldremit, вигідні комісії з Європи – TransferGo.

Плата за обслуговування Xoom залежить від вашої країни, країни, в яку ви переказуєте гроші, джерела фінансування, валюти виплат і загальної суми переказу.

Загалом комісія стартує від $5 і залежить від суми переказу.

Якщо робити переказ із банківського рахунку, то комісія статична – $5, а якщо з карток – варіюється від суми переказу.

За $2999 доведеться віддати $60 комісії, але це все одно дешевше, ніж в інших системах.

Якщо відправляти переказ із картки, комісія стартує з $5.99.

Чому це важливо

Завдяки Xoom українці отримали ще один сервіс, який дозволяє переводити гроші з США.

Крім того, запуск переказів із США в Україну за допомогою Xoom – історичний момент, який підтверджує, що рано чи пізно PayPal зайде в Україну.