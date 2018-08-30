Куди піти у вересні у Києві: топ-10 найкращих заходів

Як завжди, осінь прийшла до Києва не з порожніми руками, а з безліччю фестивалів, виставок та музичних подій.

У першому місяці осені кияни зможуть спробувати крафтове пиво, сходити на виставку ретро-автомобілів або відвідати фестиваль поп-культури Comic Con.

Також на Київ чекають і музичні події – концерт СегодняНочью, The Maneken і пост-панк групи Small Depo.

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Факти ICTV підготували список найкращих заходів вересня.

Craft Beer Fest

Фото: Facebook

1-2 вересня, 12.00

ВДНГ

Вартість: 150 грн

Придбати квитки можно тут

Вересень розпочнеться з наймасштабнішого в Україні пивного фестивалю Craft Beer Fest. Більш ніж 40 пивоварів представлять гостям понад 200 сортів пива. По традиції, проходитиме фестиваль на території ВДНГ.

Craft Beer Fest – стане чудовим варіантом для пікніка в компанії друзів на свіжому повітрі, адже окрім авторського пива, ви зможете наїстись смажених сосисок, бургерів та овочів у зоні фуд-корту чи розкинутись на м’яких пуфах у лаундж-зоні.

Виставка Живі Динозаври

Фото: Facebook

2 вересня – 15 жовтня, 10.00

ВДНГ

Вартість: 30 – 500 грн

Придбати квитки можно тут

На гостей експозиції чекають 24 динозаври виконані в реальному розмірі, які мають відповідне своїм видам забарвлення, текстуру, а також видають звуки й навіть рухаються. Створювались експонати під керівництвом Себастьяна Апестегуя – палеонтолога, доктора природничих наук з Аргентини, а також за участі Felix de Azara Paleontologists Foundation і Maimonides University.

Сергій Жадан. Антена

Фото: Facebook

14 вересня, 19.00

Центральний Будинок офіцерів ЗСУ

Вартість: 220 – 500 грн

Придбати квитки можно тут

14 вересня у Будинку офіцерів відбудеться літературний вечір українського поета Сергія Жадана. Автор романів Депеш Мод, Ворошиловград, Месопотамія, поетичних збірок Цитатник, Ефіопія представить нову збірку поезій Антена. Це зібрані у 80 творів молитви, біблійські цитати, церковні проповіді та все те, що наповнює інформаційне навколишнє середовище. Кожен вірш заглиблює читача в устрій світу та знайомить ближче із політичними змінами, які наразі переживає сучасне покоління.

Star and Orchestra. Олександр Положинський

Фото: Facebook

21 вересня, 20.00

Caribbean Club

Вартість: 390 – 1400 грн

Придбати квитки можно тут

На сцену Caribbean Club повертається проект, який не один раз збирав повні зали любителів сучасного джазу. Star and Orchestra – музичний діалог між популярними українськими артистами та джазовими музикантами. Його учасниками вже встигли стати поп-співак Артем Пивоваров, вокалістки Оля Діброва та Злата Огневич, композитор та співак Володимир Ткаченко та фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

21 вересня разом із джазовим оркестром на сцену вийде лідер українського альтернативного гурту Тартак Олександр Положинський. Спеціально для своїх прихильників музикант готує програму найкращих пісень. Однак, цього вечора вони прозвучать в зовсім новому та незвичному аранжуванні.

Small Depo

Фото: Facebook

22 вересня, 19.00

Mezzanine

Вартість: 150 грн

Придбати квитки можно тут

22 вересня в столичному клубі Mezzanine пройде концерт групи Small Depo, на якому хлопці презентують новий альбом. В якості запрошених гостей – My Personal Murderer і Logleg.

Small Depo несуть в маси холод свого мінімалістичного пост-панку та інді-року, розмірковуючи на теми радощів і втрат, любові і дружби в молодіжних колах. Група відправляється в осінній тур, і Київ отримує можливість прийняти їх перший виступ.

Comic Con Ukraine

Фото: Facebook

22 вересня, 12.00

Арт-завод Платформа

Вартість: 350 – 500 грн

Придбати квитки можно тут

Comic Con – це міжнародний фестиваль сучасної поп-культури, який з 1970 року щорічно проходить в Сан-Дієго, а 22 та 23 вересня вперше відбудеться в Україні. Місцем зустрічі фанів коміксів, кінематографу та анімації стане Арт-завод Платформа. Саме там гості фестивалю зможуть познайомитись з кумирами та однодумцями та відвідати лекції про кіно, комікс-індустрію, геймерський турнір, або ж – просто відпочити з друзями в зоні відпочинку чи відірватись на виступах українських музикантів.

СегодняНочью

Фото: Facebook

23 вересня, 20.00

Docker Pub

Вартість: 250 – 3150 грн

Придбати квитки можно тут

Наприкінці вересня з концертом до Києва завітає російський рок-гурт СегодняНочью. Музиканти зіграють для слухачів усе найкраще, що назбиралося у них з шести студійних альбомів.

Історія рок-бенду почалася 2001 році, після того як звукозаписуюча компанія CD Land Records випадково натрапила на демо музикантів. А вже за рік, після підписання контракту, СегодняНочью випустили дебютну платівку Кофе и сигареты, з якою їм допомагав лідер гурту Мумий Тролль Ілля Лагутенко. З часом колектив пережив зміни у складі, записав ще п’ять альбомів.

OldCarLand

Фото: Facebook

28-30 вересня, 09.00

ВДНГ

Вартість: 120 грн

Придбати квитки можно тут

OldCarLand – це справжнє свято для поціновувачів ретро автівок та просто любителів залізних коней.

Фестиваль вже в дев’яте пройде в Україні та збере на території ВДНГ найраритетніші моделі легковиків, вантажівок, автобусів і мотоциклів. Найстарішим учасникам фесту – понад 80 років. Більшість з них залишились на нашій планеті в єдиному екземплярі.

Також протягом трьох днів ви матимете змогу побачити видовищні заїзди ралійних машин та проїхатись разом із професійним гонщиком. Окрім цього, на OldCarLand працюватимуть зона фуд-кортів, розважальні дитячі сектори, виступатимуть музичні гурти на головній сцені.

The Maneken. 10th Anniversary LIVE

Фото: Facebook

29 вересня, 19.00

Caribbean Club

Вартість: 250 – 650 грн

Придбати квитки можно тут

Цієї осені десятиріччя відзначає український поп-гурт The Maneken, відомий як проект саунд-продюсера та музиканта Євгена Філатова.

Розділити цю значну подію музиканти вирішили разом із шанувальниками великим сольним концертом у Caribbean Club 29 вересня. Цього вечора зі сцени клубу пролунають кращі треки з п’яти альбомів гурту, які свого часу творили історію нової хвилі української музики. Також відомо, що разом із Євгеном на сцену вийде і його дружина Ната Жижченко (ONUKA).

Barometer. International Bar Show 2018

Фото: Facebook

28-30 вересня, 12.00

КВЦ Парковий

Вартість: 200 – 1200 грн

Придбати квитки можно тут

Фестиваль, який кожного разу доводить, що коктейль – це не просто алкогольний напій з яскравого кольору лікерами чи соком, а ціла композиція, яка складається з багатьох маленьких деталей. Три дні представники кращих барів з Нью-Йорку, Парижу, Осло, Тель-Авіву, Алмати, Мінську, Києва, Львова та ще багатьох міст знайомитимуть гостей з коктейлями, розробленими спеціально під фестиваль – у вигляді морозива чи з маршмелоу, обліпихою, інжиром, шоколадним трюфелем та навіть з кумисом, чорнилами каракатиці й ялиновими шишками.

Нагадаємо, після тривалої перерви гурт Океан Ельзи знову повернувся на сцену і виступив на головній арені країни НСК Олімпійський.