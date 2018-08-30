Нарощування вій: як обрати майстра та не стати жертвою моди

Нарощування вій – дуже поширена процедура серед дівчат. Чим може обернутися неякісна робота майстра та як не стати жертвою моди?

Покажіть мені дівчину, яка хоч раз не замислювалася про нарощування вій.

Дуже зручно прокинутися при повному параді, скоротивши при цьому час на ранкові збори.

Більш того, процедура вселяє більше впевненості: в будь-якій ситуації ти виглядаєш привабливо, а красивих фото в соцмережах стає більше.

При цьому один із факторів, на який дівчата найчастіше звертають увагу, – ціна нарощування вій і тривалість самої процедури.

Зазвичай на один похід до майстра йде від 2-х годин, а корекцію доводиться робити кожні 2-3 тижні.

Зізнаюся чесно, на останньому курсі університету мені теж здалося, що для повного щастя не вистачає саме вій – довгих і розкішних. Щоб не витрачати вранці час, хлопати до небес і виглядати на знімках злегка лялькою.

Якби я знала, що за півроку шкодуватиму про своє рішення, навряд чи стала б ризикувати.

Першого майстра з нарощування вій я знайшла випадково – методом сарафанного радіо.

Благо, в нашому маленькому містечку під Києвом воно працювало добре.

На “фахівця” клюнула одразу – тоді ціна краси була в межах 150 грн, а процедура тривала 2 години.

Для порівняння, у столиці на той час наростити вії можна було не дешевше ніж за 350 грн. Непогана різниця.

Підкупило також те, що на корекцію можна було приходити раз на місяць, іноді вії вдавалося носити довше.

Потік клієнтів у майстра теж був непоганий: записатися було складно навіть за місяць до процедури.

Загалом, зважилася. Наростила.

Спочатку було незвично, вії здавалися важкими. Про задоволення почухати очі чи спати обличчям у подушку тепер довелося забути.

Але ж все було заради результату! У дзеркало на мене дивилася дівчина з величезними виразними очима. Вії були настільки густими, чорними й довгими, що від одного помаху я боялася злетіти. Все як у пісні гурту Брати Грімм.

Згодом я звикла знаходити в ліжку чи на підлозі свої вії, розчісувати їх вранці та берегти від води. Так-так, берегти від води. Тому що майстер сказала, що мочити їх категорично не можна.

Так от, у нарощену красу я награлася за півроку, а коли зрозуміла, що більше не хочу, мене чекав неприємний сюрприз.

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Під час однієї з корекцій я випадково побачила свої вії. Точніше, те, що від них залишилося.

Сказати, що я була в шоці, нічого не сказати. Через нестачу вологи повіки були сухими та лущилися. Замість довгих чорних вій на мене дивилися короткі “обрубки”, залиті клеєм.

Тільки тоді до мене дійшло, чому кожна процедура корекції була настільки болючою: майстер заливала очі клеєм, а наступного разу виривала мої вії разом із нарощеними.

Процедуру я завершила, але в той день була в майстрині востаннє.

На відновлення своїх вій пішло більше року.

Спочатку знайшла в Києві хорошого фахівця.

На зняття колишньої роботи в неї пішло близько 3-х годин: клей залив очі та зліпив нарощені вії разом із моїми.

Щоб не лякати себе й оточуючих, одразу зробила ламінування.

Процедура подовжує і завиває вії, дозволяючи певний час не користуватися косметикою.

До цього додала домашній догляд із використанням спеціальної касторової олії. Нею щодня мажу вії на ніч вже третій рік.

Згадуючи зараз пережитий жах, я розумію, що ніколи більше не зважилася б на подібну процедуру.

Так, це гарно. Так, це зручно. Але ж сама процедура нарощування пов’язана безпосередньо з очима. І недбалість майстра може обернутися страшними наслідками.

Чим небезпечне нарощування вій

Лікарі зізнаються, на практиці не раз стикалися з негативними наслідками неякісного нарощування, після яких дівчатам доводилося не тільки знімати вії, а й довго лікуватися.

За словами офтальмолога Роксолани Шевчук, найчастіше виникають проблеми з повіками (кон’юнктивою).

Йдеться про блефарити, інфекційні, алергічні та запальні процеси.

– Може бути алергічний кон’юнктивіт. Я б не рекомендувала людям, які схильні до алергії, взагалі нарощувати. Крім того, при необережному чи неакуратному використанні клею може бути хімічний опік – і кон’юнктиви, й рогівки. Не думаю, що цей опік завершиться незворотними наслідками для зору, але неприємності та шкода здоров’ю все одно будуть, – розповідає вона.

Разом із тим, лікар не рекомендує нарощувати вії людям, що носять контактні лінзи. Для них це буде подвійне навантаження на око.

Як обрати майстра нарощування вій

Якщо все вище написане вас не лякає і ви всерйоз налаштовані наростити вії, подбайте про те, щоб обрати хорошого й перевіреного фахівця.

Обираючи майстра для нарощування вій, у першу чергу, потрібно дивитися на роботи та відгуки, розповідає лешмейкер Анастасія Міхневич.

– Однак це не 100% варіант, тому що є люди, для яких головне, щоб вії були пухнастими та красивими. Один із топових варіантів – знайти в інтернеті школу з нарощування вій, подивитися роботи викладачів і учнів. До того ж, фото в інтернеті можна порівняти з тими, які показують у школі. Неякісну картинку та фотошоп видно дуже добре, – пояснює вона.

Ще один варіант – розпитати у знайомого майстра ім’я фахівця, який вас цікавить.

Як правило, майстри один одного знають і зможуть підказати, де роблять добре, а де не дуже.

Не бійтеся ставити каверзні запитання. Майстер повинен вміти пояснити всі свої дії.

Незайвим буде проконсультуватися з майстром по телефону.

Попередьте, що ніколи не робили нарощування, і дізнайтеся, скільки часу знадобиться майстру на роботу.

Наприклад, класичне нарощування роблять від 1,5 до 2,5 годин – і це нормально.

Кожен майстер працює зі своєю швидкістю і на власну зручність.

Зазвичай різниця в часі залежить від кількості вій і складності ока.

Якщо майстру потрібно менше відведеного часу, швидше за все, він халтурить. Якщо більше – швидше за все, майстер початківець і може робити помилки.

Крім того, запитайте в майстра, чи використовує він гіпоалергенні матеріали.

Якщо він каже “так”, значить не знає продукцію.

Гіпоалергенних матеріалів не існує – всі клеї йдуть на основі цианоакрилату, а він викликає алергію в будь-якому випадку, запевняє Анастасія.

Не дарма існує накопичувальна алергія.

Тікайте від майстра, який говорить, що нарощені вії не можна мочити водою.

– Мочити їх потрібно, бажано не просто водою, а пінкою для вмивання. Шкіра оновлюється, працюють сальні залози, у віях з’являється кашка. Водою ти її не особливо змиєш, краще користуватися пінкою. В інтернеті є купа відео про те, як робити це правильно, – пояснює фахівець.

Якщо майстер дає гарантію на свою роботу, з цим теж потрібно бути обережним.

Хороший майстер дає гарантію на 3-5 днів, щоб вії не посипалися. В іншому випадку він їх перенарощує.

Однак буває навпаки: майстер може склеїти всі вії так, що вони взагалі не випадуть.

Кому не можна нарощувати вії

Краще відмовитися від нарощування людям, що страждають від алергії та несприйняття певного компонента клею.

– Деякі клієнти вживають протиалергічні таблетки й нарощують вії. Але вони це роблять на свій страх і ризик. Тому що є випадки, коли в людини набрякають слизові і вона може задихнутися, – пояснює Анастасія Міхневич.

Небажано нарощувати вії, коли людина вживає антидепресанти, дуже сильні гормони й антибіотики. У 50% таких випадків вії посипляться.

Категорично не можна робити нарощування, коли людина застуджена чи хвора.

По-перше, вона може заразити майстра, по-друге, через підвищену температуру тіла вії просто випадуть.

Якщо ви відчули дуже сильний стрес і всю ніч плакали, ранкову процедуру теж краще скасувати.

Через викид адреналіну в кров і зміни гормонального фону вії протримаються недовго.

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Коли краще нарощувати вії

Вії краще нарощувати заздалегідь, не відтягуючи процедуру на останній день перед важливим заходом.

Якщо ви знайшли нового майстра й накопичувальна алергія проявиться у найвідповідальніший момент, ви почнете набрякати просто перед днем ​​Х.

– Якщо все добре, але ви хочете ідеальний погляд, краще за день до заходу прийти на корекцію. Найчастіше в таких випадках майстер піде назустріч і зробить приємний бонус – доставить 15-20 війок, а грошей зовсім не візьме, – запевняє Анастасія.

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Нарощувати чи не нарощувати – справа суто особиста. Від чоловіків не раз чула про те, що жінки з приклеєною красою їх лякають. Від жінок – що це зручно, красиво та в деяких випадках навіть практично.

Як то кажуть, на смак і колір вії різні. Для себе я зробила вибір на користь натуральності та природності. Хоча прийняти та полюбити себе вдалося тільки після гіркого досвіду й експериментів.

У будь-якому випадку, вибір тільки за вами. Якщо вже вирішите спробувати в житті все, поставтеся до нарощування вій відповідально.

Не сподівайтеся знайти хорошого фахівця з високою якістю робіт і низькими цінами на послуги.

Пам’ятайте, що скупий платить двічі. У надії безвідповідально заощадити на здоров’ї, можна “влетіти” значно більше. І мова зовсім не про гроші.

Марина Корзун