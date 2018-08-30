Опіки, анорексія і смерть! Флешмоби-вбивці і чому люди на це йдуть (18+)

Наїстися порошку, підпалити себе або вдихнути презерватив – до чого тільки не спонукає інтернет. Факти ICTV зробили добірку найстрашніших флешмобів, а також дізналися, чому люди йдуть на це і як вберегти свою дитину.

Підпали себе!

Кілька років тому у мережі з’явився пекельний флешмоб Fire challenge. Його суть у тому, щоб облити себе горючою рідиною, а потім самотужки загасити полум’я.

Нещодавно флешмоб відродився і навіть призвів до жахливих наслідків. У Детройті, штат Мічиган, 12-річна дівчинка підпалила себе і отримала сильні опіки. Тепер вона насилу рухається і говорить. Підлітку будуть робити три операції і вона проведе кілька місяців у лікарні.

Обережно – 18+!



Deodorant Challenge

Ще один страшний флешмоб Deodorant Challenge запустили школярі. Його суть – якомога довше протримати руку під струменем дезодоранту.

Дочка британки Джеймі Прескот отримала сильні опіки після такої “гри”.

Знімки наслідків не для срабонервних!

– Я б хотіла максимально поширити цю інформацію для всіх батьків. Будь ласка, покажіть ці знімки своїм дітям, – закликала Прескотт.

Вдихання презервативів

Цей флешмоб назвали вдиханням кондомів – Condom snorting challenge. Підлітки різко вдихають презерватив через одну з ніздрів і витягають його пальцями з рота. Особливою майстерністю вважається виконання даного процесу без допомоги рук.

Вперше відео подібного змісту з’явилися п’ять років тому, проте тільки зараз цей трюк став сюжетом вірусних роликів.

Стати Попелюшкою

Здавалося б, що поганого у бажанні стати диснеївською принцесою. Але прагнення до ідеалу може вбити!

– Щоб досягти ваги Попелюшки, мені треба втратити 49 фунтів (22 кілограми – Ред.), – каже одна з них. -Я повинна важити 38 кілограмів, щоб бути Попелюшкою. Зараз я важу 51. Просто убийте мене, – каже третя.

Такі коментарі з’явилися після запуску флешмобу, згідно з яким дівчата мали важити, як Попелюшка. Їм необхідно було розрахувати свою вагу Попелюшки і дотримуватися жорсткої дієти, щоб досягти мети найближчим часом.

Страшно уявити до чого це могло призвести.

Поїдання порошку

На цей раз любителі флешмобів повинні були поїдати гель-капсули для прання.

Підлітки жують капсули на камеру, потім викладають відео у мережу, передаючи естафету друзям і знайомим.

Медики попереджають, що капсули для прання дуже токсичні, у них міститися – етанол, полімери та перекис водню. Їх вживання в їжу може призвести до діареї, блювання, а у деяких випадках навіть смерті.

Один з учасників флешмобу розповів, що знав про небезпеку поїдання капсул, але все одно не відмовився від участі.

Швидше за все початок цього флешмобу пов’язаний зі статтею 2015 року в одному з гумористичних видань. А у 2017 році з’явилося відео, як чоловік ковтає гель-капсули, тому що вони апетитно виглядають.

#CutForBeyonce

Іноді захоплення улюбленим виконавцем переростає у маніакальну залежність. Деякі навіть готові різати свої тіла.

Так сталося у 2016 році з шанувальниками Бейонсе.

– Якщо королева спливає кров’ю, ми повинні об’єднатися і пролити нашу кров, щоб відновити її душевні сили, – зазначив один з користувачів мережі, додавши до свого посту знімок з порізом на руці. – Тільки справжній фанат захистить подібним чином свою королеву, – зазначив інший, опублікувавши знімок з порізаною рукою.

Це сталося після концерту Бейонсе, де у неї з вуха пішла кров. Швидше за все, вона порізалась сережкою.

Чому люди на це йдуть?

Про це запитали у психолога Людмили Мініної:

– Одних людей спонукає бажання виділитися з сірої маси, привернути до себе увагу і показати, що не боягуз. Це допомагає їм відчути власну цінність, побороти невпевненість. Для інших – це бажання кинути виклик реальності, випробувати себе, свої можливості, межі допустимого.

Як уберегти дитину

Головне – вчасно помітити. А це можливо лише при довірливих відносинах і постійному контакті з дитиною.

– У цьому випадку вона сама буде із задоволенням ділитися, чим цікавляться її друзі, знайомі, розповідати про плани, – говорить психолог.

Дізналися про наміри утнути щось небезпечне – не лайте дитину, не кричіть і не тисніть на неї. Намагайтеся спокійно і зрозуміло пояснити, чому це погано.

– Будете кричати, а тим паче погрожувати – втратите зв’язок з дитиною, вона замкнеться і перестане з вами ділитися. До того ж агресія лише викличе посилений опір, прагнення діяти наперекір, – запевняє експерт.

У процесі розмови, постарайтеся зрозуміти мотиви дитини, а саме навіщо вона це робить, чого намагається досягти таким чином. Тоді ви дізнаєтеся, чого їй не вистачає і зможете запропонувати альтернативу. Хоче виділитися – запишіть на танці, показати, що не боягуз – на секцію карате.

– Підтримайте дитину у реалізації цих починань. Від душі радійте за дитину, помічайте її успіхи. Критика доречна, коли вона спрямована на дії дитини – не ти поганий, а вчинок, – радить Людмила Мініна.

І ні в якому разі не порівнюйте її з іншими дітьми! Намагайтеся помічати зміни: якою сильною стала, як добре вирішує задачи з математики, бігає, плаває, малює.

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Цікавтеся її життям, почуттями, інтересами і тоді у дитини не буде бажання робити божевільні вчинки. Кохайте і пишаєтеся своїми дітьми!

До речі, у мережі раніше з’явилася нова гра-вбивця Зелений кіт. Факти ICTV писали, що це таке і як захистити дитину.