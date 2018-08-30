Погода в Україні на сьогодні, 30 серпня

Погода в Україні сьогодні обіцяє бути сонячною і без опадів по всій території країни.
Прогноз погоди на сьогодні в Україні дає Укргідрометцентр
Так, на сході країни буде +31 …+33°С.
На півночі, заході і в центрі України очікується +23…+25°С, а на півдні традиційно тепліше – +31…+33°С.
Київ – +22…+24°С.
Дніпро – +26…+28°С.
Харків – +31…+33°С.
Львів – +23…+25°С.
Читайте: Погода в Україні на 1 вересня (КАРТА)
Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.
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